David Goffin en Elise Mertens, de enige Belgen die nog actief zijn in het enkelspel van de US Open, gaan allebei door naar de volgende ronde.

Mertens

David Goffin (ATP 10) plaatste zich voor het vierde jaar op rij geplaatst voor de achtste finales op de US Open, het tweede grandslamtoernooi van het seizoen.De 29-jarige Luikenaar, het zevende reekshoofd in New York en de enige Belg op de hoofdtabel bij de mannen, versloeg in de derde ronde de Serviër Filip Krajinovic (ATP 28) in drie sets: 6-1, 7-6 (7/5) en 6-4 na twee uur en vier minuten. In de vorige edities waren de achtste finales het hoogst haalbare voor Goffin. Deze keer zal hij in de achtste finales voorbij de winnaar van het duel tussen de Canadees Denis Shapovalov (ATP 17) en de Amerikaan Taylor Fritz (ATP 25) moeten zien te geraken. Elise Mertens (WTA 18) ging vlot naar de derde ronde.In de tweede ronde haalde ze het in twee sets van de Spaanse Sara Sorribes Tormo (WTA 82): 6-3 en 7-5 na 2 uur en 13 minuten, in een wedstrijd die gespreid moest worden over twee speeldagen. Donderdag werd het duel bij een 6-3 en 1-0 stand in het voordeel van Mertens stilgelegd vanwege de regenval in New York. Bij de hervatting op vrijdag liet Mertens zich nog bijna in de luren leggen door de Spaanse. In set twee kwam ze 3-5 achter, om vervolgens alsnog vier games op rij te winnen en de kwalificatie voor de derde ronde veilig te stellen. Daarin neemt ze het zaterdag reeds op tegen de Amerikaanse Catherine McNally (WTA 124), die het eerder verrassend haalde van Ekaterina Alexandrova (WTA 29). De Russin kegelde in de openingsronde Kim Clijsters (geen ranking) uit het toernooi.