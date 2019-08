Zowel David Goffin (ATP 15) als Alison Van Uytvanck (WTA 68) hebben de eerste ronde van de US Open overleefd, de laatste Grand Slam van het seizoen. Kirsten Flipkens (WTA 110) neemt het in de eerste ronde op tegen Wang Xiyu (WTA 131).

Goffin mocht het opnemen tegen het 20-jarig talent Corentin Moutet (ATP 82). De 28-jarige Luikenaar had vier sets nodig en haalde het na twee uur en 47 minuten: 6-3, 3-6, 6-4, 6-0. In de tweede ronde strijdt Goffin tegen een andere Fransman, Gregoire Barrere (ATP 109). Het vijftiende reekshoofd verdedigt een plaats in de zestiende finales. Vorig jaar verloor hij daar van de Kroaat Marin Cilic (ATP 23), die nadien de duimen moest leggen tegen de Japanner Kei Nishikori (ATP 7).

Van Uytvanck won iets vlotter haar openingsronde op Flushing Meadows. Ze won met tweemaal 6-4 van de Slovaakse Viktoria Kuzmova (WTA 55). De 25-jarige Belgische kwalificeert zich zo voor de eerste keer in haar carrière voor de tweede ronde op de US Open. Nu wacht haar een confrontatie met het achttiende reekshoofd Qiang Wang (WTA 18). Zij won eveneens met een dubbele 6-4.

Kirsten Flipkens komt vandaag in actie. Ze profiteerde eerder van de opgave van de Duitse Mona Barthel (WTA 102) door als lucky loser opgevist te worden voor de hoofdtabel. Flipkens dreigde er voor het eerst sinds Wimbledon 2012 niet bij te zijn op een Grand Slam. Door het wegvallen van Barthel speelt ze nu haar 29ste(!) Grand Slam op rij. In de eerste ronde treft ze de Chinese Wang Xiyu, vorig jaar eindlaureate op de US Open voor junioren. Zij vervangt de Oekraïense Lesia Tsurenko (WTA 40). Ze heeft een blessure aan de rechterelleboog, waardoor Xiyu ook als lucky loser start. De 18-jarige geniet voor de eerste keer van een plaatsje op de hoofdtabel van een grandslamtoernooi.