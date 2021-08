Maandag beginnen de US Open. Novak Djokovic kan er zijn grand slam voltooien, maar zonder matchritme wordt dat niet makkelijk.

Na winst op de Australian Open, Roland Garros en Wimbledon leek Novak Djokovic op weg naar een Golden Slam, zoals alleen Steffi Graf in 1988 realiseerde: in hetzelfde jaar alle grandslamtoernooien én de olympische titel winnen. De Serviër trok als topfavoriet naar Tokio, maar smolt weg in de halve finale tegen Alexander Zverev. Tot dan had Djokovic 38 van zijn 41 matchen gewonnen in 2021.

Na die ontgoocheling meldde hij af voor de Masters 1000-toernooien in Toronto en Cincinnati. Zo trekt hij zonder een maand competitie naar de US Open. Geen eenvoudige taak om zo zijn 'gewone' grand slam te vervolledigen, en revanche te nemen op zijn uitsluiting van vorig jaar, toen hij per ongeluk een ballenjongen raakte. Sinds 1990 heeft immers geen enkele winnaar van de US Open niet aan een van de twee voorbereidingstoernooien op hardcourt (in Canada en Cincinnati) deelgenomen.

Ondanks de afwezigheid van Rafael Nadal, Roger Federer en titelverdediger Dominic Thiem (allen geblesseerd) zal hij het bovendien niet onder de markt krijgen tegen de jongere generatie. Met name hartcourtspecialist Daniil Medvedev verkeert in bloedvorm, na een zege in Toronto en een halve finale in Cincinnati. Eerder dit jaar speelde de Rus al de finale van de Australian Open tegen Djokovic, waarin hij kansloos verloor. Keert hij op Flushing Meadows de rollen om? Of steken Alexander Zverev (die in Cincinnati won) of de Griek Stéfanos Tsitsipás hun voet tussen de deur?

