De Zwitser maakt vandaag/woensdag zijn comeback in Doha na een jaar niet te hebben gespeeld. De laatste keer dat we Federer op het veld zagen, was in de halve finale van de Australian Open 2020. Wat mogen we verwachten?

Is het een te lange afwezigheid geweest?

...

Is het een te lange afwezigheid geweest?Tennis is een sport waar zelfvertrouwen en een reeks overwinningen van onschatbare waarde zijn. Je hebt ritme nodig en dat heeft Federer momenteel allesbehalve. Sinds januari 2020 is hij uit het circuit verdwenen, zoveel tijd is de Zwitser nog nooit thuis geweest in zijn hele carrière. Maar het was ook niet genoeg om de trouwe fans van Federer in paniek te brengen. Tijdens zijn vorige lange afwezigheid, na Wimbledon 2016, zagen velen dat al als het afscheid van de tennisser, toen nog 'maar' 35 jaar. Maar niet dus. RF kwam sterker terug en pakte in Australië zijn 18e grandslamoverwinning in de finale tegen Rafael Nadal. En enkele weken later pakte hij ook de Sunshine Double met eindwinst in Indian Wells. Om het helemaal af te maken, ging hij in de zomer ook nog eens lopen met zijn achtste Wimbledontrofee en in januari won hij opnieuw de Australian Open. Wat kan Federer nog op zijn 40ste?De lange afwezigheid heeft Federer dus duidelijk geen windeieren gelegd, maar het valt nog maar te zien of hem dat ook lukt op zijn 40ste. Tot spijt van zijn fans, is niemand onsterfelijk. Zelfs niet de beste Zwitserse speler aller tijden. Op de Spelen in Tokio, een van de grote doelen, zal Federer 40 kaarsjes uitblazen, een behoorlijke leeftijd in de sportwereld. Als zijn comeback goed verloopt en het lukt hem om geregeld te winnen, kan het wel eens zijn dat Federer nog doorgaat tot volgend jaar. Maar het kan ook zijn dat hij dit jaar al uitzwaait als zijn knie nog te veel pijn doet en hij merkt dat zijn moment voorbij is.Wat mogen we van hem verwachten op de grand slams?Federer weet zelf ook wel dat het heel moeilijk wordt om in Parijs zijn tweede eindwinst te behalen. Rafael Nadal zal er weer onklopbaar zijn en zijn spel is niet geschikt voor het trage gravel. Hét grote doel: een negende zege op Wimbledon. Hij speelt in Londen in zijn tuin en ondanks enkele frustrerende nederlagen in finales (denk maar aan die tegen Djokovic in 2019 toen de Zwitser een aantal matchballen liet liggen), blijft hij een meester op gras. Maar het blijft ook nog afwachten of Federer na twee weken zwoegen nog even performant is in een vijfsetter als vroeger. Wimbledon winnen, betekent een 21ste grandslamtitel. Ook dat is een doel en een van de grootste motivaties voor Federer. Dan zou hij over Nadal gaan (ook 20 stuks momenteel) en houdt hij Djokovic op afstand (de Serviër heeft er 18). De Zwitser wil, weliswaar in mindere mate dan Djokovic, de beste aller tijden zijn en om daar te geraken zal hij de meeste grandslams op zijn naam moeten hebben. Maar dat zal toch nog heel spannend worden.Zal hij ook even gemotiveerd zijn zonder publiek?Of het nu in het eigen Bazel is of in een grootstad in Azië, Federer is altijd de favoriet en zal altijd het publiek achter zich hebben. Federer houdt ervan om gedragen te worden door de toeschouwers. Als die achter hem staan, levert dat ook meteen een enorme druk op bij de tegenstander. Iedereen zou erdoor overweldigd worden, behalve een Djokovic die dat eigenlijk niets doet. Het zal dus interessant zijn om te zien of lege tribunes dan ook in het nadeel van de Zwitser zullen spelen. Wil Federer nog koste wat kost spelen als hij het klaar is?Het antwoord is neen. Als hij fysiek klaar was voor de laatste Australian Open, dan had hij nog afgezegd omwille van de quarantaine die werd ingesteld. Als echtgenoot en vader van vier kinderen wil Federer niet meer al te lang van huis zijn voor een toernooi. En het is niet uitgesloten dat er in de komende maanden in nog meer toernooien een quarantaineperiode wordt ingesteld voor buitenlanders. In dat geval zal het dus wel kunnen zijn dat Federer niet al te veel toernooien zal spelen.Door Mariano Spitzer