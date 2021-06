Verrassing op Wimbledon: Tsitsipas moet al na eerste ronde koffers pakken

Stefanos Tsitsipas (ATP 4) is maandag verrassend uitgeschakeld in de eerste ronde van Wimbledon. In de openingsronde op het Londense gras ging het Griekse derde reekshoofd in drie sets met 6-4, 6-4 en 6-3 onderuit tegen de Amerikaan Frances Tiafoe (ATP 57).

Stefanos Tsitsipas op Wimbledon, 28 juni 2021. © belga