Novak Djokovic zit in de problemen. De Servische nummer 1 van de wereld van het mannentennis mag Australië niet binnen door visumproblemen. Hij hoopte dankzij een 'medische vrijstelling' vanaf maandag 17 januari te kunnen deelnemen aan de Australian Open. Dat is bevestigd aan het Franse persbureau AFP.

Djokovic kwam woensdag toe in Melbourne, maar daar stelden de autoriteiten van de staat Victoria vast dat er een probleem was met zijn Servisch visum. Hij mag het land voorlopig niet in. De visumpapieren van Djokovic zijn volgens de Australische autoriteiten niet in orde. De titelverdediger mist naar verluidt onder meer een officieel document waarin staat vermeld waarom aan hem een medische vrijstelling is verleend om zonder vaccinaties tegen het coronavirus Australië binnen te mogen.

Volgens meerdere mediabronnen zal Djokovic donderdag op een vliegtuig terug naar huis worden gezet, al willen zijn advocaten het besluit van de Australische autoriteiten nog gaan aanvechten.

De 34-jarige Djokovic, negenvoudig winnaar van de Australian Open, wil al maanden niet communiceren over zijn vaccinatiestatus. Vaccinatie is verplicht in Australië om het land binnen te komen en het toernooi af te werken. Dinsdag maakte Djokovic zelf bekend een medische vrijstelling te hebben ontvangen, waardoor hij kon afreizen naar Australië. Alle partijen verbergen zich momenteel achter het medisch beroepsgeheim.

President Aleksandar Vucic van Servië reageerde intussen op de heisa en beschuldigde Australië woensdag van een 'slechte behandeling' van Djokovic. Vucic zei dat hij zijn landgenoot telefonisch had gesproken en verklaarde op Instagram dat 'heel Servië hem (Djokovic) bijstaat' en dat 'de autoriteiten alle nodige maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat de slechte behandeling van 's werelds beste tennisser zo snel mogelijk stopt'.

De Australische minister-president Scott Morrison had eerder al duidelijke taal gesproken. 'We wachten zijn presentatie af en welk bewijs hij ons levert om zijn vrijstelling te ondersteunen. Als dat bewijs onvoldoende is, zal hij niet anders worden behandeld dan iemand anders en zal hij op het volgende vliegtuig naar huis worden gezet.'

