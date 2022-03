De Wit-Russische tennisster Victoria Azarenka (WTA 16) heeft zich verontschuldigd voor haar opmerkelijke opgave in de 16e finale van het WTA 1000-toernooi in Miami tegen de 16-jarige Tsjechische Linda Fruhvirtova (WTA 279). De 32-jarige Azarenka is naar eigen zeggen toe aan 'een pauze' na enkele 'extreem stresserende weken'.

Fruhvirtova schakelde vrijdag Elise Mertens (WTA 20) uit in de tweede ronde. Het talent leidde met 6-2 en 3-0 tegen Azarenka, die haar frustraties liet blijken aan de umpire en vervolgens vroeg om een blessurebehandeling door de fysio. Maar in al het tumult pakte ze haar spullen en verdween ze van het court.

'Ik had vandaag niet op het court mogen verschijnen. De voorbije weken in mijn privéleven zijn extreem stresserend geweest', verklaarde Azarenka na de partij in een persbericht. 'Mijn vorige match heeft me uitgeput, maar ik wou spelen voor zoveel toeschouwers, die me erdoor hielpen in mijn eerste wedstrijd. Ik wou proberen, maar dat was fout.' Azarenka feliciteerde Fruhvirtova, de jongste speelster in de achtste finales in Miami sinds Maria Sharapova en Tatiana Golovin in 2004. 'Ik wens haar veel succes in het toernooi en bij het begin van haar profcarrière.'

De voormalig nummer een van de wereld lijkt een lastige periode door te maken. Twee weken geleden barstte ze op Indian Wells in tranen uit in de uiteindelijk verloren wedstrijd tegen de Kazachse Elena Rybakina. Azarenka sloot vervolgens haar sociale media en verscheen vrijdag opnieuw op het court in Miami, ze zwoegde zich in een driesetter - 6-4, 2-6, 7-6 (7/5) - voorbij de Russin Ekaterina Alexandrova (WTA 54).

Azarenka speelt net als haar landgenoten en de Russen zonder vermelding van haar land en vlag, een maatregel na de Russische inval in Oekraïne. Ze is een van de weinige sporters van haar land die openlijk het militaire optreden van Rusland in Oekraïne veroordeelde.

This is really disappointing from Azarenka. Leaves the court out of nowhere, no explanation. She was being outplayed by Fruhvirtova, and the young Czech deserved more respect and the right to win that match on her own terms.pic.twitter.com/yu2Ne1mSqB#MiamiOpen #WTA #Tennis — First Serve Tennis (@FirstServeTnnis) March 27, 2022

