Caroline Wozniacki, voormalig nummer 1 van de wereld, zal na de komende Australian Open van januari 2020 stoppen met professioneel tennis. Dat maakte ze zelf vrijdag bekend.

Vrijdagmiddag maakte de Deense toptenisster Caroline Wozniacki haar afscheid van het proftennis bekend. Wozniacki was tussen 2010 en 2012 bijna onafgebroken nummer 1 op de WTA-ranglijst. Enkel Kim Clijsters wist in die periode een weekje de koppositie over te nemen.

De Deense gold als een van de grootste talenten, maar ze kon de verwachtingen nooit helemaal inlossen. Ondanks haar lange periode op nummer 1, wist ze eigenlijk nooit grote toernooien op haar naam te zetten. In haar carrière wist ze zelfs maar 1 grandslam te winnen, de Australian Open van 2018. Daarnaast won ze wel 30 WTA-titels en dat leverde haar zo'n 35 miljoen euro op.

Wozniacki is nog maar 29, maar wil iets anders doen dan tennissen. 'Ik heb de laatste tijd beseft dat er nog zoveel is dat ik met mijn leven wil doen. Sinds mijn huwelijk met David voel ik een grote drang om een gezin te beginnen.'

Of ze ooit nog terugkeert, sluit de Deense niet uit. 'Dit heeft niets te maken met mijn gezondheid en voelt ook niet als een definitief afscheid. Ik kijk ernaar uit om mijn opwindende reis met iedereen van jullie te delen!'