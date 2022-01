Komt het ooit nog goed met David Goffin? Op de Australian Open lag hij er al in de eerste ronde uit en voorlopig lijkt geen Belg in zijn voetsporen te kunnen treden. Wat loopt er mis bij de Belgische mannen? Marc De Hous, commentator en ex-coach van Kim Clijsters, probeert het raadsel op te lossen.

Als je de resultaten van de laatste maanden en jaren erbij neemt, was het geen verrassing dat David Goffin al in de eerste ronde van de Australian Open zijn valiezen mocht pakken.Marc De Hous: 'Tegen Daniel Evans (ATP 24, nvdr.)was dat eigenlijk een logische uitslag, al verwacht je in de derde set geen 6-0. Er waren wel wat problemen met de knie enzovoort, maar het grootste probleem zit in zijn hoofd. Daar zit het niet goed en dat is moeilijker op te lossen dan een of ander fysiek kwaaltje. 'Over het algemeen weten we ook heel weinig van Goffin. Hij woont in Monaco, geeft nooit interviews en van zijn staf weten we ook niets. Het is dus koffiedik kijken hoe het met hem gaat momenteel. En zolang het mentaal niet betert, is hij een vogel voor de kat op de baan. Want de rest weet dat ook en gelooft veel meer in de eigen kansen. Terwijl hij vroeger een tijdje ongenaakbaar was, lijkt nu iedereen hem te kunnen kloppen. En dan blijf je maar wegzakken in het klassement.'Na David Goffin vinden we op de wereldranglijst pas op de 187e plek opnieuw een Belg met de jonge Zizou Bergs. En dan heb je ook nog een Kimmer Coppejans of Ruben Bemelmans buiten de top 200, maar van hen zal het ook niet meer komen. Naar wie moeten we nu eigenlijk nog kijken bij de mannen?De Hous: 'De top is zo zwaar en zo breed aan het worden, dat het de komende jaren alleen maar moeilijker zal zijn voor Belgen om door te breken. De laatste jaren lijken de tieners ook weer terug te komen als het gaat om de prijzen. Kijk maar naar Carlos Alvarez of Jannik Sinner. Je hebt dan nog de generatie van Daniil Medvedev en vergeet ook niet dat Novak Djokovic en co nog steeds meedoen voor alle grote trofeeën. 'Zizou Bergs is wel een talent. Maar de concurrentie is zo moordend dat je echt niet kan voorspellen tot wat hij in staat is. Hij is ook nog maar 22 en heeft de toekomst voor zich. Maar het ligt op die plaatsen allemaal enorm dicht op elkaar. Het gaat om de details. Wat hij nodig heeft, is eigenlijk een ongelooflijk goede week. Kijk naar een Emma Raducanu die op Wimbledon vorig jaar via een wildcard uiteindelijk strandde in de vierde ronde, en dat in haar allereerste grand slam terwijl ze ervoor nog niks had gepresteerd. Zoiets heeft Bergs nu ook nodig, een katalysator zodat hij vertrokken is en in die top 100 kan duiken.''En trouwens, bij de junioren hebben we ook nog een groot talent zitten met Alexander Blockx. Die staat op zijn 16e bijna in de top 30 van de U18. Echt een grote belofte van wie we de komende jaren heel wat mogen verwachten.'Het verschil met de vrouwen is wel erg groot. Daar hebben we momenteel vier Belgische speelsters in de top 100 en staat Elise Mertens nu al voor de 16e keer in de derde ronde van een grand slam. Waarom is dat verschil zo groot?De Hous: 'Dat toont gewoon nog eens aan hoe zwaar het bij de mannen is. Als je sommige vrouwen nu bijvoorbeeld zou beoordelen op hun techniek, dan kan je bij heel wat top 100-spelers toch wat vragen stellen. Het is wel allemaal heel mooi om te zien, maar de mannen zijn veel completer. Kijk bijvoorbeeld naar een tweede opslag. Bij de vrouwen is die veel minder hard; doe dat bij de mannen en je wordt genadeloos afgeslacht.'De vijver bij de heren is wereldwijd ook nog eens veel groter dan die bij de dames, dus je moet daar nog harder knokken voor een plaatsje. En dan moet je mentaal ook ijzersterk zijn en zie je veel grote talenten de mist in gaan. Op de grand slams moet je drie sets winnen, dat is veel lastiger dan de twee bij de vrouwen.'Een andere verklaring is ook dat de Belgische opleiding voor mannen niet de luxe heeft gekend die de vrouwen wel hadden met de bloeiperiode van Kim Clijsters en Justine Henin. Zulke voorbeelden zorgen ervoor dat veel meisjes willen gaan tennissen, terwijl de mannen die iconen helemaal niet hebben. David Goffin is de beste Belg ooit in het tennis en stond ooit op een zevende plek op de wereldranglijst, maar hij won nooit een grand slam of stond nooit op de eerste plaats. Clijsters en Henin deden dat wel en dat spreekt toch veel meer tot de verbeelding. Het is dus misschien wachten op zo iemand bij de mannen om ook de jongens naar de tennisvelden te lokken.'