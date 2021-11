Na de Billie Jean King Cup trekt Elise Mertens volgende week naar Mexico, voor de WTA Finals in het dubbelspel. Ze kan er haar status bevestigen als de beste dubbelspeelster van het moment.

Leuk om te zien, hoe Elise Mertens (25) en dubbelpartner Su-Wei Hsieh (35) vorige maand hun overwinning op het Masters 1000-toernooi van Indian Wells vierden. Hard lachend om het drakenhoedje dat de Taiwanese voor en na de match telkens opzette. Maar uiteraard ook om de zege op zich, in wat velen als het 'vijfde grandslamtoernooi' beschouwen. Het was, na Wimbledon, voor Mertens en Hsieh al de tweede grote trofee van het jaar. Op een totaal van acht toernooien sinds de Limburgse in april moest veranderen van partner. Aryna Sabalenka wilde vanaf toen immers focussen op het enkelspel. Met de Wit-Russische had Mertens nochtans in 2019 Indian Wells en de US Open gewonnen én begin...

Leuk om te zien, hoe Elise Mertens (25) en dubbelpartner Su-Wei Hsieh (35) vorige maand hun overwinning op het Masters 1000-toernooi van Indian Wells vierden. Hard lachend om het drakenhoedje dat de Taiwanese voor en na de match telkens opzette. Maar uiteraard ook om de zege op zich, in wat velen als het 'vijfde grandslamtoernooi' beschouwen. Het was, na Wimbledon, voor Mertens en Hsieh al de tweede grote trofee van het jaar. Op een totaal van acht toernooien sinds de Limburgse in april moest veranderen van partner. Aryna Sabalenka wilde vanaf toen immers focussen op het enkelspel. Met de Wit-Russische had Mertens nochtans in 2019 Indian Wells en de US Open gewonnen én begin 2021 de Australian Open. Met Hsieh klikt het echter even goed, vooral de mix tussen het stabiele baselinespel van Mertens en de vaardige volleys van Hsieh slaat aan. Hun volgende opdracht: de WTA Finals in Guadalajara, vanaf volgende woensdag. Voor Mertens weliswaar alleen in het dubbelspel, want voor het enkeltoernooi kon ze zich niet kwalificeren. Het wordt al haar derde deelname aan het officieuze WK tussen de acht beste dubbelteams van het jaar. In 2018 stond ze in Singapore naast Demi Schuurs, een jaar later in Shenzhen aan de zijde van Sabalenka. Verder dan de kwartfinale en de eerste ronde raakte de Hamontse toen evenwel niet. Deze keer kan Mertens, aangezien ze zich niet moet vermoeien in het enkelspel, wel vol voor winst gaan in die WTA Finals. Het is op haar dubbelpalmares, naast een titel op Roland Garros, haar grootste hiaat. Als Mertens die leemtes in Mexico en (volgend jaar) in Parijs opvult, dan zou ze pas de derde dubbelspeelster sinds 2000 worden die de vier grand slams en de WTA Finals op haar naam schrijft. Alleen Lisa Raymond en Martina Hingis zijn daar in de 21e eeuw in geslaagd. Critici wijzen echter op de vermoeiende combinatie tussen het enkel en dubbel. Daardoor zou Mertens in het enkelspel soms frisheid tekortkomen. Dit jaar kreeg ze bovendien vaak af te rekenen met blessures. Het dubbelspel bezorgt Mertens, als nu ook nummer twee van de wereld (na haar partner Hsieh), echter plezier en prestige. En niet te vergeten: een zeer aardige financiële bonus. In de ranking van het prijzengeld staat de Limburgse dit seizoen bijvoorbeeld op de 21e plaats met één miljoen euro. Met de centen die ze in het dubbelspel opstreek (848.000 euro) stijgt ze op de algemene verdienstentabel naar een achtste stek. Met haar titels op de Australian Open, Wimbledon en in Indian Wels verdiende Mertens zelfs een pak meer dan in het enkel. In Australië 400.000 euro voor winst in het dubbel, 215.000 euro voor kwalificatie voor de vierde ronde. In Londen was dat 560.000 euro vs. 134.00 euro (uitgeschakeld in de derde ronde) en in Indian Wells 350.000 euro vs. 24.500 euro (uitgeschakeld in de tweede ronde). Moeilijk om dat geld te laten liggen. In de wetenschap dat Mertens in het enkelspel mogelijk haar limiet heeft bereikt. Als een speelster immers die het vooral moet hebben van haar voorbeeldige werkersmentaliteit en grote regelmaat, waardoor ze al drie jaar in de top twintig van de WTA-ranking kan kamperen. Top tien blijft echter buiten bereik, zoals de Limburgse op de grand slams ook telkens tussen de derde ronde en de kwartfinale strandde sinds ze in 2018 de halve finale van de Australian Open haalde. Grandslamsucces dat later wél volgde in het dubbel. En dan is de keuze vlug gemaakt.