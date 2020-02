Met de Australian Open zit de eerste grandslam van het nieuwe seizoen erop. De maskers zijn afgevallen en dus is het tijd om eens een voorzichtige blik te werpen op de rest van het jaar. Sport/Voetbalmagazine sprak daarvoor met Sabine Appelmans.

De twintigjarige Amerikaanse Sofia Kenin won bij de vrouwen haar eerste grandslam. Is zij de nieuwe ster aan het firmament of is ze gewoon de volgende in het rijtje?

De twintigjarige Amerikaanse Sofia Kenin won bij de vrouwen haar eerste grandslam. Is zij de nieuwe ster aan het firmament of is ze gewoon de volgende in het rijtje?Sabine Appelmans: 'Het gaat geen eendagsvlieg zijn, denk ik. Of het dé nieuwe ster gaat worden, dat weet ik nog niet. De laatste jaren zien we ook dat er heel veel verschillende grandslamwinnaressen zijn en dat er niemand bovenuit steekt. Bij Kenin zie ik het wel allemaal, maar ik had dat bijvoorbeeld ook bij Naomi Osaka en die valt nu ineens tegen.'Het veld is gewoon enorm aan elkaar gewaagd. Kiki Bertens is bijvoorbeeld ook zo een fantastisch mooie speelster, maar ze geraakt er niet. Vroeger had je natuurlijk die paar favorieten per grandslam, met bijvoorbeeld Serena Williams. Dat die nu nog steeds bij de absolute favorieten gerekend wordt, is eigenlijk vreemd en klopt niet helemaal. Het wordt wel stilaan tijd voor de volgende generatie om op te staan en de wacht over te nemen.'Wat had Kim Clijsters op deze Australian Open kunnen doen?'Dat is heel moeilijk in te schatten. Met Sofia Kenin zag ik ook al een nieuwe versie van Kim op het veld staan. En dan ook met dat filmpje dat ze dan werd rondgeleid door haar, dat maakt het allemaal wel mooi. Maar over Kim, ik heb haar nog niet zien spelen, dus ik kan het niet inschatten voorlopig.'Ze heeft momenteel nog geen matchritme en zal zeker nog wat toernooien moeten spelen, maar ik denk wel dat ze nog heel wat meisjes aankan. Een vierde ronde of kwartfinale zal dan op termijn al heel mooi zijn.'Het verschil met haar eerste periode is ook dat de eerste rondes niet meer eenvoudig zijn. Nu zie ik naar sommige meisjes in die beginfase en ben echt verbaasd over die brede top. Een nummer 80 kan zomaar een reekshoofd uitschakelen en dat was vroeger veel minder.'Elise Mertens werd uitgeschakeld in de vierde ronde door Simona Halep na een sterke wedstrijd. Mogen we dit jaar meer verwachten van Elise Mertens of is die vierde ronde haar niveau?'Ze sluit aan bij de toppers, maar ze komt altijd iets te kort. De ene beweegt net iets beter, de andere serveert dan weer beter of heeft een betere forehand, enzovoort. Mertens heeft geen wapen waarmee ze het een tegenstander echt moeilijk kan maken. Ze kan alles, maar ze moet ergens met een wapen kunnen uitpakken om verder te raken dan die subtop. Die vierde ronde of kwartfinale zal dus wel echt heel mooi zijn dit seizoen. Maar met wat geluk kan er altijd net iets meer.'Bij de mannen lijkt Djokovic mentaal niet te kloppen. Zelfs een betere Thiem kon het niet afmaken in de finale in vijf sets. Is het ook dit jaar niet het seizoen van de nieuwe generatie?'Voor mij was die finale tussen Dominic Thiem en Djokovic echt een mentale kwestie. Na de eerste set was Thiem zo goed en leek hij de match af te maken, maar Djokovic is mentaal zo sterk... Je moet hem op zoveel fronten kloppen, maar dat mentale is het moeilijkste. Je zag dat ook bij Thiem in de vierde set. Hij zag de bui al hangen dat het in de vijfde set niet zou lukken. En niet enkel Thiem dacht dat, iedereen vroeg zich ook af hoe Thiem hem nog zou kunnen kloppen. Djokovic lijkt gewoon onoverwinnelijk op dit moment.'Dit jaar gaat wel het jaar van de overgang zijn, denk en hoop ik. Djokovic zal nu nog wel langer meegaan dan Rafael Nadal en Roger Federer, maar de jongeren beginnen te komen. Nog even afwachten wat Nadal op Roland Garros gaat doen, maar de nieuwe generatie begint de kloof wel echt te dichten nu. Het zal natuurlijk ooit moeten gebeuren.'Wie moet het dan gaan overnemen? Dan denk ik meteen aan Stefanos Tsitsipas en Daniil Medvedev. Nick Kyrgios speelde ook een enorm sterk seizoen, maar ik zie hem dat niet opnieuw doen op de andere grandslams. Een andere naam is Andrey Rublev, die David Goffin nog versloeg.'Wat hun voornaamste taak zal worden, is de grote namen kloppen in een grandslamtoernooi. Je hebt daar drie sets voor nodig en dus ook een grote mentale sterkte, maar je moet ook twee weken fris blijven met soms een avondsessie en dan moet je meteen kunnen herstellen. Voor hen lijkt dat nog een grote opdracht, terwijl dat voor Federer, Nadal en Djokovic vanzelf gaat.'Van David Goffin verwachtten we meer dan een vierde ronde, want hij is enorm in vorm, maar dan verliest hij toch weer onverwacht. Deze keer van die Andrey Rublev. Is hij niet goed genoeg voor de absolute top?'Hij komt altijd iets te kort tegen die toppers. Hij speelt geweldige matchen en net wanneer je verwacht dat hij het gaat doen, dan lukt het niet. In het begin van het seizoen was zijn eerste wedstrijd op de ATP Cup tegen Groot-Brittannië niet goed, maar dan won hij wel van Gregor Dimitrov en Nadal. Iedereen dacht dus dat het ging lukken, maar dan kwam die Rublev en was het weer net niet.'Ook omdat er altijd iets tussenkomt met een blessure. Nu was het weer een heupblessure, eerder schoof hij nog uit op Roland Garros. Het is ook een deel pech bij Goffin.'Hij is 29, dus hij kan nog een paar jaar mee, maar die kwartfinale moet toch echt eens lukken. Iedereen in het circuit spreekt ook zo vol lof over Goffin: hij pakt de ballen vroeg, zijn rebounds zijn geweldig, hij is moeilijk te kloppen, hij doet weinig mis,... Maar dan lukt dat toch niet... We zullen het dit seizoen toch maar weer moeten afwachten hoe het verloopt.'