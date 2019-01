Wie is Alexander Zverev, schaduwfavoriet op de Australian Open?

'De vraag is niet of, maar wanneer hij zijn eerste grandslamtoernooi zal winnen', verbeterde Novak Djokovic, nummer één van de wereld. Hij was de finale van de ATP Finals in Londen als favoriet ingestapt, maar Alexander Zverev had een begenadigde dag en veegde de Serviër met 6-4 6-3 weg. 'Hij wordt de nieuwe ster van het wereldtennis', zei Boris Becker op de BBC, nadat zijn jonge landgenoot ook al Roger Federer in twee sets had gedomineerd. Dat was hem in Montreal ook gelukt, net zoals hij in Rome een toen nog zwalpende Djokovic had geklopt. Maar de tw...