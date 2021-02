Vanuit het niets staat hij op zijn 27ste in de halve finale van de Australian Open tegen Novak Djokovic. Maar wie is Aslan Karatsev eigenlijk?

Kijk even naar de eerste halve finale van de Australian Open. Geen spoor van Dominic Thiem, Alexander Zverev of Grigor Dimitrov, wel van nobele onbekende Aslan Karatsev. Niemand had ooit al gehoord van de 27-jarige Rus die pas op deze Australian Open zijn debuut maakte in een grand slam. En onmiddellijk staat hij in de halve finales. Daarmee is hij de eerste debutant ooit die daarin slaagt.

Op de Australian Open moest hij eerst de drie kwalificatierondes voorbij, iets wat hem in negen vorige pogingen op een grand slam nooit lukte. Eenmaal op het hoofdtoernooi ging de nummer 114 van de wereld eenvoudig voorbij de Italiaan Mager en de Wit-Rus Gerasimov vooraleer hij in de derde ronde uitkwam tegen een eerste topper. Maar ook Diego Schwartzmann (ATP 8) was geen match voor de enthousiaste Rus. In de vierde ronde ging vervolgens het Canadese toptalent Felix Auger-Aliassime (ATP 19) voor de bijl en vorige nacht pakte Karatsev nog de scalp van Grigor Dimitrov (ATP 21). In de halve finale wacht misschien wel de moeilijkste uitdaging van het moment met Novak Djokovic.Voor Karatsev is het toernooi echter al meer dan geslaagd. In zijn hele carrière behaalde hij nog nooit de hoofdtabel van een grand slam en voorlopig staan er maar drie Challengertoernooien op zijn naam. 'Bij de jeugd was Aslan nochtans een groot talent', vertelde Andrej Roebljov, een ander toptalent uit Rusland. 'Maar op een of andere manier ging het daarna mis en kwam hij pas jaren later terug boven water.'Het is in 2015 dat Karatsev een voorzichtige doorbraak weet te forceren. Na eindwinst in het Challengertoernooi van Kazan komt de jonge Rus de top 200 binnen. Maar daarna gaat het mis. Hij wint nog wel van een erg jonge Medvedev (toen nummer 280) en Aliassime (toen 106), maar kan geen toernooien meer winnen. Karatsev valt op een bepaald moment zelfs terug tot de 764ste plaats. In 2017 volgt een absoluut dieptepunt. Op training in Spanje loopt Karatsev een zware knieblessure op waardoor hij zes maanden aan de kant moet staan. 'Toen was het echt moeilijk om vertrouwen te blijven hebben in mezelf', liet Karatsev daar later over weten. Na de blessure bleef het armoede troef voor de jonge Rus. In 2018 verliest hij in Roemenië ook nog van Thomas Setodji, die rond de 800ste plaats schommelde. 'Toen had ik nooit gedacht dat hij jaren later in een grand slam zou staan', vertelde de Fransman, die ondertussen stopte met tennissen en leerkracht werd, nog recent aan L'Équipe. 'Hij had wel talent, maar zo'n stunt had ik nooit verwacht. Die match was gewoon echt makkelijk. Je zag meteen dat het geen speler was die te veel nadacht. Gewoon ballen afvuren en klaar. En hetzelfde doet hij nu in Melbourne, maar dan zonder veel fouten te maken.'Voor Karatsev blijft het moeilijk om zelfs maar in de top 200 te komen. Tot corona vorig jaar alles deed veranderen. Net voor de lockdown stond de Rus nog buiten de top 250 en toen alles werd afgelast stopte hij zelfs drie maanden met spelen. Toen uiteindelijk nieuws kwam over nieuwe toernooien in augustus, haalde ook Karatsev zijn tennisracket terug boven en trainde hij als een gek. En met resultaat, want bij de hervatting won hij 18 van 20 Challengerwedstrijden en zegevierde hij in Praag en Ostrava. 'Het is vreemd om te zeggen, maar sinds corona speel ik beter. Ik heb meer tijd om te trainen en focus me volledig op tennis', verklaarde Karatsev zijn succes.Uiteindelijk stond de Rus na een paar maanden ineens aan de deur van de top 100 te kloppen. En dat leverde hem begin dit jaar een oproep voor de Russische nationale ploeg op voor de Davis Cup. De Russen wonnen de beker, maar Karatsev kwam geen enkele keer in actie. Met Daniil Medvedev en Roebljov heeft Rusland twee absolute toppers in het enkelspel en was er slechts één keer een dubbelspel nodig, net waar Karatsev werd ingezet. Tijdens de ceremonie had Medvedev wel nog enkele mooie woorden voor Karatsev: 'Hij was ons geheime wapen bij deze overwinning'.Het scheelde wel geen haar of Karatsev had voor een ander land gekozen om te vertegenwoordigen. Kort na zijn geboorte in het Russische Vladikavkaz trok de familie van Aslan naar Israël. Daar groeide Karatsev op en leerde hij tennissen. In Israël gold Karatsev als een groot talent, maar zijn familie ad niet genoeg geld om zijn carrière te bekostigen. Daarom trok de Aslan op zijn zestiende met zijn vader terug naar Rusland. Moeder en zus bleven in Tel Aviv.Al die tijd wist de Israëlische bond niets meer van Karatsev, totdat hij vorig seizoen dus ineens in het oog sprong. De federatie probeerde Aslan, die ook vloeibaar Hebreeuws spreekt, nog op het laatste moment te overtuigen om voor Israël te spelen, maar ze waren net te laat. Het voorval lokte al heel wat kritiek uit op het management van de bond dat ze zo'n talent hebben laten gaan. In Rusland rouwen ze er niet om, want het land ziet een rooskleurige toekomst tegemoet in het tennis. Sinds Marat Safin in 2005, bereikte geen enkele landgenoot nog de halve finale van een grand slam. Zelfs een Medvedev, die vorig jaar nog de ATP Finals won, slaagde daar niet in. Het is dan ook wel opmerkelijk dat het net Karatsev is die die droogte weet weg te werken, want Medvedev staat tegen Roebljov in de kwartfinales. Een Rus in de halve finales was dus al een certitude. Daarin moet Karatsev het dus opnemen tegen Novak Djokovic. En daarvoor heeft hij alle vertrouwen. 'Ik heb altijd geweten dat ik het in me had, maar het mentale aspect moest ook mee en dat lukte nooit. Sinds twee jaar woon ik in Minsk en heb ik met Yahor Yatsyk ook eindelijk een coach die weet hoe hij dat moet aanpakken.' Met andere woorden, het geheime wapen van Rusland is niet meer zo geheim.