De Britse sportwereld heeft er een nieuwe chouchou bij op Wimbledon. De 18-jarige Emma Raducanu staat namelijk als wildcard in de vierde ronde. Maar wie is de jonge tennisster eigenlijk?

Nog maar 18 jaar en al in de vierde ronde staan op Wimbledon, het is niet veel spelers gegeven. Bovendien mag Emma Raducanu dat doen op 'court no. 1', waardoor ze een van de headliners van de zevende dag op het heilige gras is. Maar vergis u niet, Raducanu komt letterlijk uit het niets. Als nummer 338 van de wereld kreeg ze namelijk een wildcard voor de Britse grand slam en had ze voor dit toernooi zelfs nog nooit een WTA-wedstrijd gewonnen.

Haar debuut op het allerhoogste tennisniveau maakte Raducanu nog maar een maand geleden op de Viking Open Nottingham, maar daar ging ze er al meteen uit in de eerste ronde met 6-3 en 6-4. Daarna bereikte ze wel nog de kwartfinale op een ander toernooi in Nottingham (geen WTA-niveau) waardoor de organisatoren haar een wildcard gaven. Zo werd Wimbledon ineens haar tweede toernooi op WTA-niveau. Een mooie binnenkomer en ze leek er ook vertrouwen in te hebben om minstens de tweede ronde te halen. Toen ze vertrok, vroegen haar ouders haar namelijk nog waarom ze zoveel tennisoutfits had ingepakt. Jongste Britse ooitDat Raducanu het hele gebeuren serieus nam, toonde ook haar voorbereiding op de Londense grand slam. Net voor het toernooi oefende ze zo nog twee keer met Garbiñe Muguruza en ook Marketa Vondrousova (WTA 42 en in 2019 nog finaliste op Roland Garros) kwam eens op haar trainingsveld piepen.En kijk, een week later staat Raducanu nog steeds op het Britse gras en heeft ze al drie tegenstanders verslagen zonder ook maar één set te verliezen. En die waren niet van de minsten met Vitalia Diatchenko (WTA 150), Vondrousova en Sorana Cirstea (WTA 45). Maandagavond staat ze tegenover Ajla Tomljanovic (WTA 75), dus wie weet zit er zelfs een kwartfinale in. 'Ik wil gewoon tonen dat ik die wildcard verdien', vertelde ze na een van haar overwinningen. 'Ik sprak tegen mezelf en vroeg me af: er moet toch iemand in de tweede week staan, waarom ik niet? Ik geniet er gewoon enorm van, het voelt alsof ik op vakantie ben.'Met die opeenvolging van stunts is Raducanu ook nog eens de jongste Britse speelster ooit in de vierde ronde van Wimbledon. Daarmee verbrak ze een 43 jaar oud record dat op naam van Deborah Jevans (19 jaar en 48 dagen) stond. Zij was in 1979 19 jaar en 48 dagen oud. Buiten Raducanu en Jevans slaagden trouwens nog maar twee andere Britse tieners daarin: Glynis Coles in 1973 (19 jaar en 138 dagen) en Laura Robson in 2013 (19 jaar en 166 dagen).Gemengde achtergrondEmma Raducanu heeft een bijzondere achtergrond. De Britse heeft namelijk een Chinese moeder en een Roemeense vader en, alsof het nog niet gek genoeg was, werd ze geboren in Canada. Toen ze twee jaar oud was, verhuisde ze met haar familie naar Londen, waar haar ouders in de financiële wereld werken. Met die gemengde achtergrond is het dan ook niet vreemd wie haar idolen zijn: de Chinese Na Li en de Roemeense Simona Halep. 'Hun mentaliteit heeft me altijd aangesproken. Ze komen dan ook uit erg hardwerkende landen.Bij de jeugdreeksen blonk Raducanu echter nooit uit. Haar hoogste ranking was een 20ste plaats in 2018. Grand slams speelde ze regelmatig, al kwam ze nooit op het hoogste schavotje terecht. Wel behaalde ze twee keer op rij de kwartfinale van de US Open en - hoe kan het ook anders - Wimbledon.Naar eigen zeggen weerhielden verschillende blessures en school haar ervan om zich volledig op tennis te richten. 'Als ik zag hoe die andere meisjes zich 100% konden focussen op het tennis en ook jaar na jaar beter werden, was ik daar wel jaloers op', vertelde ze. Maar toch zette ze haar nog jonge tenniscarrière even 'on hold' om haar school af te werken tijdens de coronabreak. En dat lukte ook aardig want een maand geleden studeerde ze met de hoogste punten af in wiskunde en economie. Het gaat dus allemaal enorm snel voor de jonge Britse, het laatste lijken we nog niet van haar te hebben gezien.