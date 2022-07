David Goffin (ATP 58) heeft zich dinsdag niet kunnen plaatsen voor de halve finales van Wimbledon, het derde grandslamtoernooi van het seizoen.

Goffin verloor in de kwartfinales op het Londense gras tegen de Brit Cameron Norrie (ATP 12), het negende reekshoofd, in vijf sets: 3-6, 7-5, 2-6, 6-3 en 7-5. De partij duurde 3 uur en 31 minuten.

De Luikenaar begon sterk en maakte halfweg de eerste set het verschil. De tweede set verliep gelijkopgaand, maar Norrie, die kon rekenen op de steun van het thuispubliek, haalde de set binnen. De derde set was een snelle prooi voor Goffin, maar in set vier draaide de Brit de rollen weer om zodat de vijfde set de beslissing moest brengen.

Ook daarin hielden beide spelers elkaar in de tang. Goffin verloor bij 5-5 zijn opslag, waarvan Norrie profiteerde om de eindzege binnen te halen. Norrie treft in de volgende ronde topreekshoofd Novak Djokovic (ATP 3), die in de kwartfinales de Italiaan Jannik Sinner (ATP 13) wipte.

Met zijn ticket voor de kwartfinale evenaarde Goffin zijn beste prestatie ooit op het heilige gras in Londen. Eerder flikte de 31-jarige Luikenaar hetzelfde al in 2019. Op geen enkele Grand Slam raakte hij ooit verder dan de laatste acht. Vorig jaar moest hij Wimbledon aan zich voorbij laten gaan door aanslepend blessureleed.

