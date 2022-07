David Goffin (ATP 58) heeft zich zondagavond verzekerd van een plek in de kwartfinales van het grandslamtoernooi van Wimbledon.

Na een marathonmatch van 4 uur en 37 minuten en een waanzinnige vijfsetter schaarde hij zich bij de laatste acht ten koste van de Amerikaan Frances Tiafoe (ATP 28). 7-6 (7/3), 5-7, 5-7, 6-4 en 7-5 waren de setstanden. Met zijn ticket voor de kwartfinale evenaart hij zijn beste prestatie ooit op het gras in Londen. Eerder lukte de 31-jarige Luikenaar hetzelfde al in 2019. Vorig jaar moest hij Wimbledon overigens aan zich voorbij laten gaan door aanslepend blessureleed.

'Het was een enorm gevecht. Meteen na de matchbal voelde ik dat ik dood was. Ik heb er zo hard voor geknokt', zei Goffin onmiddellijk na de wedstrijd. 'Het was opnieuw een episch duel tegen Frances (die hij onlangs in vier sets ook versloeg op Roland Garros). Ik ben in de wolken dat ik in de kwartfinales sta.'

In 2019 verloor hij in de laatste acht kansloos van de latere winnaar Novak Djokovic. Dit keer wacht hem een meer haalbare kaart met thuisspeler Cameron Norrie (ATP 12). Die versloeg de Amerikaan Tommy Paul (ATP 32) in drie sets.

Met zijn plaats in de kwartfinales bewijst Goffin er weer helemaal te staan na een zware periode met veel tegenvallende resultaten. 'Vorig jaar was heel erg moeilijk met mijn blessure en op het circuit', stelde de voormalige nummer 7 van de wereld (in 2017). 'Ik had hier niet meer gespeeld sinds 2019 en vier wedstrijden op rij winnen in het toernooi waar ik zo van hou, dat is ongelofelijk.'

