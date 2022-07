Op dag vijf van Wimbledon hebben Elise Mertens (WTA 31) en David Goffin (ATP 58) zich geplaatst voor de vierde ronde. Mertens won in twee setten van ex-winnares Angelique Kerber (WTA 19), Goffin ging voorbij de Fransman Ugo Humbert in vier sets.

Mertens, het 24e reekshoofd, haalde het op Court 1 met 6-4 en 7-5. De als 15e geplaatste Kerber, die in 2018 de eindzege pakte op het Londense gras en vorig jaar nog halvefinaliste was, maakte in de eerste set een break ongedaan bij 5-3. Meteen daarna ging Mertens echter opnieuw door de opslag van de Duitse: 6-4. In de tweede set moest Mertens twee keer haar opslagspel inleveren, maar ze ontfutselde Kerber wel drie keer haar service. Dat volstond voor een stek in de achtste finales.

De Belgische nummer 1 evenaart met de vierde ronde haar beste prestatie op de All England Club. Die bereikte ze ook in 2019.

In de vierde ronde staat Mertens tegenover Ons Jabeur (WTA 2). Het Tunesische derde reekshoofd versloeg in de derde ronde de Française Diane Perry (WTA 77) in twee sets met 6-2 en 6-3. Mertens speelde een keer eerder tegen Jabeur. Vorig jaar trok ze met 6-3 en 7-5 aan het langste eind op de US Open.

In het dubbelspel plaatste Mertens zich donderdag samen met de Chinese Zhang Shuai voor de tweede ronde, na een 6-3 en 6-1 zege tegen Greet Minnen en de Hongaarse Anna Bondar. In de volgende ronde spelen de eerste reekshoofden tegen de Zwitserse Viktorija Golubic en de Colombiaanse Camila Osorio.

Sterke Goffin

David Goffin, de Belgische nummer 1, klopte in de derde ronde de Franse grasliefhebber Ugo Humbert (ATP 112) in vier sets: 4-6, 7-5, 6-2 en 7-5 na 2 uur en 44 minuten. Humbert was in de vorige ronde te sterk voor de Noor Casper Ruud (ATP 6), het derde reekshoofd.

De eerste set ging gelijk op, tot Goffin bij 4-5 zijn opslagspel moest inleveren. In de tweede set was het Humbert die in het slot een break moest toestaan: 7-5. De veer leek gebroken bij de Fransman, de derde set ging met 6-2 naar Goffin. In de vierde set ging de Luikenaar meteen door de opslag van Humbert, maar hij moest vervolgens twee keer toezien hoe die een break realiseerde. Toch knokte Goffin zich opnieuw in de set, die hij uiteindelijk met 7-5 won.

Voor een plaats in de kwartfinales neemt Goffin het op tegen de Amerikaan Frances Tiafoe (ATP 28), die met 3-6, 7-6 (7/1), 7-6 (7/3) en 6-4 won van de Kazach Alexander Bublik (ATP 38). In de onderlinge confrontaties leidt Goffin met 4-1, al speelde hij nog niet op gras tegen Tiafoe.

Goffin staat voor de achtste keer op de hoofdtabel van Wimbledon, voor het eerst sinds 2019. Toen haalde hij de kwartfinales, zijn beste resultaat ooit op het Londense gras. Vorig jaar miste Goffin Wimbledon door een enkelblessure. In 2020 werd het derde grandslamtoernooi van het seizoen geannuleerd vanwege de coronapandemie.

