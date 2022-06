Elise Mertens (WTA 31) heeft zich donderdag met de nodige moeite verzekerd van een stek in de derde ronde op Wimbledon. Greet Minnen (WTA 88) slaagde daar niet in tegen de Chinese Zheng Qinwen (WTA 52).

Mertens, het 24e reekshoofd, schakelde in de tweede ronde de Hongaarse Panna Udvardy (WTA 100) uit in drie sets. Woensdagavond werd de partij door de invallende duisternis stilgelegd bij 1-1 in sets. In de beslissende derde set trok Mertens aan het langste eind: 3-6, 7-6 (7/5) en 7-5 na 3 uur en 13 minuten. De Belgische nummer 1 moest in de tweede set twee matchballen wegwerken.

Angelique Kerber, het 15e reekshoofd, is de opponente van Mertens in de derde ronde. De Duitse versloeg de Poolse Magda Linette (WTA 65) in de tweede ronde met tweemaal 6-3. In 2019 won Mertens in Doha haar enige eerdere ontmoeting met Kerber.

Mertens neemt voor de vijfde keer deel aan Wimbledon. Haar beste resultaat op het Londense gras is de vierde ronde, die ze in 2019 bereikte.

Later op de dag komt Mertens nog in actie in het dubbelspel. Aan de zijde van de Chinese Zhang Shuai, met wie ze het topreekshoofd vormt, speelt Mertens in de eerste ronde tegen Greet Minnen en de Hongaarse Anna Bondar.

Minnen onderuit

In haar tweede ronde verloor Minnen in twee sets van de Chinese Zheng Qinwen (WTA 52): 6-4 en 6-1 na 1 uur en 14 minuten.

Woensdag stuntte Minnen nog door in de eerste ronde de Spaanse topper Garbiñe Muguruza (WTA 10), Wimbledonwinnares in 2017, uit te schakelen. Qinwen treft in de volgende ronde de winnares van het duel tussen de Canadese Bianca Andreescu (WTA 56), die in 2019 de US Open won, en de Kazachse Elena Rybakina (WTA 23).

De 24-jarige Minnen stond vorig jaar voor het eerst op de hoofdtabel van Wimbledon. Ze strandde toen in de eerste ronde.

Mertens, het 24e reekshoofd, schakelde in de tweede ronde de Hongaarse Panna Udvardy (WTA 100) uit in drie sets. Woensdagavond werd de partij door de invallende duisternis stilgelegd bij 1-1 in sets. In de beslissende derde set trok Mertens aan het langste eind: 3-6, 7-6 (7/5) en 7-5 na 3 uur en 13 minuten. De Belgische nummer 1 moest in de tweede set twee matchballen wegwerken. Angelique Kerber, het 15e reekshoofd, is de opponente van Mertens in de derde ronde. De Duitse versloeg de Poolse Magda Linette (WTA 65) in de tweede ronde met tweemaal 6-3. In 2019 won Mertens in Doha haar enige eerdere ontmoeting met Kerber. Mertens neemt voor de vijfde keer deel aan Wimbledon. Haar beste resultaat op het Londense gras is de vierde ronde, die ze in 2019 bereikte. Later op de dag komt Mertens nog in actie in het dubbelspel. Aan de zijde van de Chinese Zhang Shuai, met wie ze het topreekshoofd vormt, speelt Mertens in de eerste ronde tegen Greet Minnen en de Hongaarse Anna Bondar.In haar tweede ronde verloor Minnen in twee sets van de Chinese Zheng Qinwen (WTA 52): 6-4 en 6-1 na 1 uur en 14 minuten. Woensdag stuntte Minnen nog door in de eerste ronde de Spaanse topper Garbiñe Muguruza (WTA 10), Wimbledonwinnares in 2017, uit te schakelen. Qinwen treft in de volgende ronde de winnares van het duel tussen de Canadese Bianca Andreescu (WTA 56), die in 2019 de US Open won, en de Kazachse Elena Rybakina (WTA 23). De 24-jarige Minnen stond vorig jaar voor het eerst op de hoofdtabel van Wimbledon. Ze strandde toen in de eerste ronde.