Elise Mertens (WTA 16) is goed begonnen aan Wimbledon, het derde grandslamtoernooi van het seizoen. De 25-jarige Limburgse versloeg dinsdag in de eerste ronde haar Britse leeftijdsgenote Harriet Dart (WTA 142), die een wildcard kreeg, in twee sets.

Na een uur en zestien minuten stond de 6-1, 6-3 eindstand op het scorebord van court 18 in de All England Club in Wimbledon (Londen). De match stond eigenlijk maandag geprogrammeerd maar werd door de regen uitgesteld.

In de tweede ronde neemt Mertens het op tegen de Chinese Lin Zhu (WTA 99) of de Duitse Mona Barthel (WTA 190).

Elise Mertens is het dertiende reekshoofd op Wimbledon. Ze staat er voor de vierde keer op de hoofdtabel. In 2019 bereikte ze de achtste finales, haar beste resultaat tot dusver op het Londense gras.

Ook qualifier Greet Minnen (WTA 118) komt dinsdag in actie in de eerste ronde. Zij treft in de laatste match op baan vijf de Australische Ajla Tomjanovic (WTA 75).

