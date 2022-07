Elena Rybakina (WTA-23) heeft zaterdag een eerste Grand Slam op haar erelijst geplaatst.

In de finale van Wimbledon was de 23-jarige in Moskou geboren Kazachse net iets sterker dan de Tunesische Ons Jabeur (WTA-2), die net als Rybakina voor het eerst in de finale van een Grand Slam stond. Na 1 uur en 48 minuten stond er 3-6, 6-2 en 6-2 op het scorebord.

Het is pas de derde WTA-titel voor Rybakina. In 2019 won ze in Hobart, in 2020 in Boekarest. Daarnaast was ze zes keer runner-up (Nanchang 2019, Shenzhen, Sint-Petersburg, Dubai en Straatsburg 2020, Adelaide 2022).

Een kwartfinale op Roland-Garros vorig jaar, was haar vorige beste resultaat op een Grand Slam.

Ondanks haar zege blijft Rybakina 23e op de wereldranglijst.

Omdat er geen Russen en Wit-Russen tot het toernooi toegelaten werden, werd beslist om geen rankingpoints toe te kennen. Op de erelijst volgt Rybakina de inmiddels gestopte Australische Ashleigh Barty op.

In de finale van Wimbledon was de 23-jarige in Moskou geboren Kazachse net iets sterker dan de Tunesische Ons Jabeur (WTA-2), die net als Rybakina voor het eerst in de finale van een Grand Slam stond. Na 1 uur en 48 minuten stond er 3-6, 6-2 en 6-2 op het scorebord.Het is pas de derde WTA-titel voor Rybakina. In 2019 won ze in Hobart, in 2020 in Boekarest. Daarnaast was ze zes keer runner-up (Nanchang 2019, Shenzhen, Sint-Petersburg, Dubai en Straatsburg 2020, Adelaide 2022). Een kwartfinale op Roland-Garros vorig jaar, was haar vorige beste resultaat op een Grand Slam. Ondanks haar zege blijft Rybakina 23e op de wereldranglijst. Omdat er geen Russen en Wit-Russen tot het toernooi toegelaten werden, werd beslist om geen rankingpoints toe te kennen. Op de erelijst volgt Rybakina de inmiddels gestopte Australische Ashleigh Barty op.