Kirsten Flipkens (WTA 190) heeft haar laatste tennismatch in het enkelspel gespeeld. De Kempense verloor donderdag met 7-5 en 6-4 van het Roemeense 16e reekshoofd Simona Halep (WTA 18) in de tweede ronde van Wimbledon, het derde grandslamtoernooi van het seizoen.

Op Court 2 liep Flipkens uit tot 2-5 in de eerste set. Daarna kwam Halep, die in 2019 Wimbledon won, onder stoom: 7-5. Ook in de tweede set ging Flipkens het best van start. Ze kwam 1-4 voor. Maar opnieuw toonde het voormalige nummer 1 van de wereld veerkracht. Halep sloot de wedstrijd met 6-4 af.

Na afloop van haar laatste enkelpartij liet Flipkens haar tranen de vrije loop. Ze kuste het gras en kreeg een staande ovatie van het publiek.

De 36-jarige Flipkens kondigde begin juni aan dat ze op het Londense gras haar laatste enkeltoernooi uit haar carrière zou afwerken. Op de All England Club zette ze haar beste resultaat ooit neer op een grandslamtoernooi. In 2013 ging ze er pas in de halve finales uit tegen de Française Marion Bartoli, de latere toernooiwinnares.

Flipkens, die wel nog dubbelwedstrijden zal spelen, staat op Wimbledon met Sara Sorribes Tormo in de tweede ronde. Daarin neemt de Belgisch-Spaanse tandem het op tegen ofwel het Hongaars-Oekraïens duo Dalma Galfi/Dayana Yastremska ofwel het Zwitsers-Australisch duo Belinda Bencic/Storm Sanders.

In de derde ronde ontmoet Halep de Poolse Magdalena Frech (WTA 92), die de Slowaakse Anna Karolina Schmiedlova (WTA 84) met tweemaal 6-4 versloeg.

'Droom om hier af te sluiten'

'Ik ben echt blij en dankbaar dat ik hier vaarwel kan zeggen', verklaarde de Kempense na de wedstrijd. 'De emoties overvallen me. Dit is natuurlijk mijn afscheidsmatch', zei Flipkens op Court 2. 'Dat ik mijn enkelcarrière hier kan afsluiten met een match tegen een kampioene als Simona op zo'n court en met dit publiek, dat is gewoon een droom. Toen ik voor het eerst naar Wimbledon kwam, was Kim Clijsters hier aan de slag als junior. Toen zei ik tegen mezelf dat ik hier ooit eens zou willen spelen. In 2003 pakte ik de eindzege als junior. En in 2013 was ik halvefinalist. Wimbledon zal altijd speciaal zijn voor mij. Ik ben echt blij en dankbaar dat ik hier vaarwel kan zeggen. Na mijn dubbeltoernooi zal ik waarschijnlijk op vakantie gaan op Ibiza', besloot ze met een glimlach.

Ook Simona Halep eerde Flipkens. 'Het gaat vandaag niet om mijn match, maar het draait rond haar', reageerde de voormalige nummer 1 van de wereld. 'Ik ben heel blij dat ik tegen haar mocht spelen in haar laatste wedstrijd. In Dubai spraken we al over dit moment, en nu is het dubbel zo emotioneel. Ze is een kampioene. Ik heb veel zaken van haar geleerd. We speelden vaak tegen elkaar. Voor deze match had ik het lastig, want het is altijd heel moeilijk om tegen Kirsten te spelen. Ik wil haar gelukwensen voor haar tenniscarrière. We zullen je missen. Veel succes in de toekomst.'

