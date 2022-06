Op dag drie van Wimbledon hebben David Goffin (ATP 58) en Greet Minnen (WTA 88) zich verzekerd van een plekje in de derde ronde. Yanina Wickmayer (WTA 606) raakte niet voorbij Jelena Ostapenko.

Goffin had in zijn tweede rondewedstrijd weinig moeite met de de Argentijn Sebastian Baez (ATP 35; 6-1, 6-2, 6-4 ). De partij begon met bijna twee uur vertraging door nieuwe regenbuien in Londen.

De Belgische nummer één bij de mannen treft in de derde ronde de Fransman Ugo Humbert (ATP 112), die in zijn tweede ronde stuntte tegen het derde reekshoofd Casper Ruud (ATP 6), die vorige maand nog finalist was op Roland Garros.

Het is voor Goffin zijn achtste deelname aan Wimbledon, zijn eerste sinds 2019. Toen haalde hij de kwartfinales, zijn beste resultaat ooit op het Londense gras. Vorig jaar miste hij Wimbledon door een enkelblessure. In 2020 werd het derde grandslamtoernooi van het seizoen geannuleerd vanwege de coronapandemie.

Minnen stunt

De Belgische stunt van de dag op het Engelse gras was te vinden bij Greet Minnen. Zij versloeg in haar uitgestelde eerste ronde op het Londense gras, verspreid over twee dagen, de Spaanse topper Garbiñe Muguruza (WTA 10), negende reekshoofd en laureate in 2017, in twee sets: 6-4 en 6-0.

Minnen en Muguruza begonnen dinsdagavond aan hun partij, maar die moest na afloop van de eerste set stopgezet worden vanwege de invallende duisternis in Londen. Een tegenvaller voor Minnen, die duidelijk het goede ritme te pakken had en de eerste set met 6-4 had gewonnen.

Daags nadien veegde Minnen haar opponente echter helemaal van het gras. De Kempense won de tweede set met 6-0 in amper negentien minuten tennis en greep zo haar ticket voor de volgende ronde.

Minnen treft in de tweede ronde de Chinese Qinwen Zheng (WTA 52), die in de eerste ronde de Amerikaanse Sloane Stephens (WTA 48) versloeg in twee sets (7-6 (7/1) en 7-5).

De 24-jarige Minnen sneuvelde vorig jaar bij haar eerste Wimbledondeelname op de hoofdtabel in de eerste ronde. Deze editie dubbelt ze nog op het Londense gras, aan de zijde van de Hongaarse Anna Bondar. In de eerste ronde treffen ze Elise Mertens en de Chinese Shuai Zhang, de topreekshoofden.

Ostapenko overklast Wickmayer

Yanina Wickmayer verloor dan weer in haar tweede ronde op het Londense gras tegen de Letse Jelena Ostapenko (WTA 17), het twaalfde reekshoofd, in tweemaal 6-2. De partij duurde 1 uur en 13 minuten.

Het was voor de 32-jarige Wickmayer haar dertiende deelname aan de hoofdtabel op Wimbledon. Ze werd in april vorig jaar voor het eerst mama. Voor haar zwangerschapsverlof was ze er van 2008 tot 2019 onafgebroken bij op het Londense gras. Een vierde ronde in 2011 was haar beste resultaat in het verleden. Dit jaar bereikte ze de hoofdtabel via de kwalificaties.

Wickmayer neemt over het Kanaal wel nog deel aan het dubbelspel, aan de zijde van de Kazachse Yulia Putintseva. Zij treffen in de eerste ronde de Canadese Gabriela Dabrowski en Mexicaanse Giuliana Olmos, die het derde reekshoofd vormen.

