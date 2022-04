De organisatie van het tennistoernooi Wimbledon heeft dinsdag in een nieuwe verklaring bevestigd dat het blijft staan achter de beslissing om Russische en Wit-Russische spelers van het toernooi te weren.

Wimbledon deelde de beslissing vorige week woensdag mee en was daarmee het eerste tennistoernooi dat spelers bande vanwege de Russische inval in Oekraïne. De beslissing kon rekenen op veel protest, onder meer tennistoppers Novak Djokovic en Alexander Zverev bekritiseerden de maatregel, net als de ATP en WTA.

Wimbledon laat nu weten dat het achter zijn beslissing blijft staan. 'Dit is een extreme situatie die het belang van tennis overstijgt. We volgen de richtlijnen die de Britse overheid heeft meegedeeld aan sportieve instanties en evenementen in het land om de Russische invloed af te remmen. Omdat we een van de belangrijkste sportevenementen van het land zijn, volgen we die richtlijnen dan ook', klinkt het.

'Na zorgvuldige afweging van verschillende factoren, zijn we nu tot twee conclusies gekomen die een stevige basis vormen voor onze beslissing. We willen verhinderen dat hun deelname of mogelijk succes op het toernooi wordt misbruikt door de Russische propagandamachine. Daarnaast kunnen we het ons niet veroorloven dat de veiligheid of het welzijn van de spelers en hun familie in gevaar zouden komen.'

'We begrijpen dat onze beslissing een grote impact heeft op de betrokken personen, maar we zijn ervan overtuigd dat het de meest verantwoorde beslissing is die we momenteel kunnen nemen. We denken niet dat er een ander reëel alternatief is dat past binnen het standpunt van de regering.'

De organisatoren bevestigden dinsdag ook dat ongevaccineerde tennissers welkom zijn. Een niet meer dan logische beslissing, aangezien alle coronamaatregelen in het Verenigd Koninkrijk reeds sinds eind februari op de schop zijn. Novak Djokovic zal zo zijn titel kunnen verdedigen op het Londense grandslamtoernooi. Eerder dit jaar mocht hij niet deelnemen aan de Australian Open.

