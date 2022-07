Rafael Nadal (ATP 4) moet wegens een buikspierblessure forfait geven voor zijn halve finale op Wimbledon tegen de Australiër Nick Kyrgios (ATP 40). Dat deelde de 36-jarige Spanjaard donderdagavond op een persconferentie mee.

'Ik heb een scheur in de buikspieren opgelopen. Het was een moeilijke beslissing om te nemen, maar nu voortspelen zou het einde van mijn carrière kunnen betekenen', verklaarde Nadal. 'In deze conditie zie ik me hier ook geen twee wedstrijden meer winnen. Spelen zonder echt competitief te zijn en daarbij het risico lopen de blessure te verergeren, heeft echt geen zin.'

In zijn kwartfinale tegen de Amerikaan Taylor Fritz (ATP-14) stond Nadal al dicht bij een opgave, maar beet hij toch door. 'Daar heb ik geen spijt van. Het was de juiste beslissing want ik heb de wedstrijd kunnen uitspelen en won ze bovendien. Ik heb al de hele week last, maar woensdag pas werd de pijn echt erg. Wellicht zal ik nu drie tot vier weken nodig hebben om te herstellen.'

Nadal won de eerste twee Grand Slams van het seizoen (Australian Open en Roland-Garros). Met 22 grandslamzeges is hij recordhouder. Wimbledon won hij in 2008 en 2010.

'Bad Boy' Kyrgios komt zondag in zijn eerste grandslamfinale tegenover de Serviër Novak Djokovic (ATP-3) of de Brit Cameron Norrie (ATP-12) te staan. Kwartfinales op Wimbledon 2014 en het Australian Open 2015 waren tot nu de beste resultaten voor het 27-jarige enfant terrible. De Australiër heeft zes ATP-toernooien op zijn palmares: in 2016 won hij in Tokio, Atlanta en Marseille, in 2018 in Brisbane, in 2019 in Acapulco en Washington. Drie keer was hij runner-up: in 2015 in Estoril, in 2017 in Cincinnati en Peking.

