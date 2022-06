Zizou Bergs (ATP 146) heeft zich dinsdag niet kunnen plaatsen voor de tweede ronde op Wimbledon, het derde grandslamtoernooi van het seizoen. Kirsten Flipkens (WTA 190), Yanina Wickmayer (WTA 606) en David Goffin (ATP 58) hebben zich dinsdag weleenvoudig geplaatst voor de twee de ronde van Wimbledon.

Bergs verloor er in de openingsronde op Court 12 in drie sets van het twintigjarige Britse talent Jack Draper (ATP 94): twee keer 6-4 en 7-6 (7/4) na 2 uur en 25 minuten. Er had misschien wel meer ingezeten voor grandslamdebutant Bergs, maar de kansen die hij kreeg kon hij niet afmaken. Bergs verloor eerder dit jaar de finale van het Challengertoernooi in het Franse St-Brieuc reeds van Draper. Voor de 23-jarige Limburger was het zijn eerste deelname aan een grandslamtoernooi. Bergs kreeg een uitnodiging van de organisatie na zijn eindzege op het Challengertoernooi van Ilkley. 'Dit is een droom die uitkomt', zei hij eerder aan Belga. 'Als kleine jongen ben je gefascineerd door grandslamtoernooien.'

Flipkens haalde het in de openingsronde op Court 7 in twee sets van de Australische kwalificatiespeelster Jaimee Fourlis (WTA 150): 7-5 en 6-2 na 1 uur en 41 minuten. In de tweede ronde wacht eerstdaags de winnares van het duel tussen de Tsjechische Karolina Muchova (WTA 81) en zestiende reekshoofds Simona Halep (WTA 18). Kirsten Flipkens is op het Londense gras aan haar laatste enkeltoernooi in haar carrière bezig.

Wickmayer, die zich via de kwalificaties op de hoofdtabel werkte, haalde het op haar beur na één uur en 23 minuten tennis in twee sets (6-4 en 6-2) van de Chinese Lin Zhu (WTA 99). In de tweede ronde wacht voor Wickmayer de Letse Jelena Ostapenko (WTA 17), het twaalfde reekshoofd. Zij rekende in haar eerste ronde in twee sets (6-4 en 6-4) af met de Française Oceane Dodin (WTA 85). Het is voor Wickmayer haar dertiende deelname aan Wimbledon. Ze werd in april vorig jaar voor het eerst mama. Voor haar zwangerschapsverlof was ze er van 2008 tot 2019 onafgebroken bij op het Londense gras. Een vierde ronde in 2011 was haar beste resultaat in het verleden.

In zijn eerste ronde had David Goffin weinig moeite met Radu Albot. Enkel in de derde set kon de Moldaviër Goffin even verontrusten. Onze landgenoot kwam 0-3 achter, maar kon de partij toch in een beslissende plooi leggen in de tiebreak. In de tweede ronde wacht voor de Belgische nummer één de winnaar van het duel tussen de Japanner Taro Daniel (ATP 118) en de Argentijn Sebastian Baez (ATP 35). Het is voor Goffin zijn achtste deelname aan Wimbledon, zijn eerste sinds 2019. Toen haalde hij de kwartfinales, zijn beste resultaat op het Londense gras. Vorig jaar miste hij Wimbledon door een enkelblessure. In 2020 werd het derde grandslamtoernooi van het seizoen geannuleerd vanwege de coronapandemie.

Voor Maryna Zanevska (WTA 68) werd het een Wimbledon om snel te vergeten. De 28-jarige Zanevska verloor in de eerste ronde in twee sets (7-6 (7/4) en 6-3) van de Tsjechische Barbora Krejcikova (WTA 14), het dertiende reekshoofd. De partij duurde één uur en veertig minuten.

Voor de geboren Oekraïense was het haar tweede deelname in het enkelspel op Wimbledon. In 2017 ging ze er ook in de openingsronde uit. Zeven keer sneuvelde ze in de kwalificaties op het Londense gras.

