Wint Federer ooit nog een grandslam?

Nick Vandierendonck Medewerker Sportmagazine.be en Knack.be

Roger Federer verloor gisteren zijn kwartfinale op de US Open van Grigor Dimitrov (ATP 78). Sluipen de ouderdomssignalen in het lichaam of gewoon een mindere dag voor de Zwitser?

Roger Federer. © belgaimage