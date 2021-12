Tennisorganisatie WTA heeft maandag opnieuw haar bezorgdheid over het lot van Peng Shuai geuit, daags nadat een interview met de Chinese speelster opdook waarin ze zei nooit iemand te hebben beschuldigd van seksueel misbruik.

'Deze (publieke) verschijningen verminderen de bezorgdheden van de WTA over het welzijn en haar mogelijkheid om zonder censuur of dwang te communiceren niet', zegt de organisatie in een persbericht. De WTA schorste begin deze maand al haar toernooien in China als antwoord op de hele zaak.

In haar eerste publieke verklaring over de zaak, ontkende Peng Shuai het seksueel misbruik. Ze deed haar verhaal in een kort interview dat is gepubliceerd in Lianhe Zaobao, de grootste Chineestalige krant van Singapore.

'Ten eerste wil ik een heel belangrijk punt benadrukken: ik heb nooit iets gezegd of geschreven waarin ik iemand beschuldig van seksueel misbruik van mij. Ik wil dit punt heel duidelijk benadrukken.'

Het interview werd afgenomen tijdens een langlaufevenement in Shanghai. Eerder op de dag verscheen al beeldmateriaal van Peng op die plek. Een journalist van een Chinees staatsmedium postte een nieuwe video en foto's van de tennisster. Op de video van zeven seconden voert ze een gesprek met ex-basketbalvedette Yao Ming. Op de foto's poseert ze met Xu Lijia en Wang Liqin, twee andere Chinese sportpersoonlijkheden.

'Deze (publieke) verschijningen verminderen de bezorgdheden van de WTA over het welzijn en haar mogelijkheid om zonder censuur of dwang te communiceren niet', zegt de organisatie in een persbericht. De WTA schorste begin deze maand al haar toernooien in China als antwoord op de hele zaak.In haar eerste publieke verklaring over de zaak, ontkende Peng Shuai het seksueel misbruik. Ze deed haar verhaal in een kort interview dat is gepubliceerd in Lianhe Zaobao, de grootste Chineestalige krant van Singapore. 'Ten eerste wil ik een heel belangrijk punt benadrukken: ik heb nooit iets gezegd of geschreven waarin ik iemand beschuldig van seksueel misbruik van mij. Ik wil dit punt heel duidelijk benadrukken.' Het interview werd afgenomen tijdens een langlaufevenement in Shanghai. Eerder op de dag verscheen al beeldmateriaal van Peng op die plek. Een journalist van een Chinees staatsmedium postte een nieuwe video en foto's van de tennisster. Op de video van zeven seconden voert ze een gesprek met ex-basketbalvedette Yao Ming. Op de foto's poseert ze met Xu Lijia en Wang Liqin, twee andere Chinese sportpersoonlijkheden.