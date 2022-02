Elise Mertens (WTA 26) kreeg haar ticket voor de tweede ronde in Doha niet cadeau. Tegen de Italiaanse Jasmine Paolini (WTA 44) maakte ze in de derde set een 4-1 en 5-3 achterstand goed.

'Het was een hard bevochten wedstrijd', reageerde de Limburgse. 'In het begin van de wedstrijd maakte ze vrij veel fouten maar daarna ging ze steeds beter spelen. Ik ben niet echt tevreden over mijn spelniveau maar soms moet je de lelijke matchen kunnen winnen. En dat was vandaag het geval. Ik heb nog de dubbelzege van Dubai in de benen, maar het doet deugd een wedstrijd te winnen ondanks een tennis van mindere kwaliteit. Ik ben rustig gebleven en heb geprobeerd agressief te blijven want zij speelde goed in de tweede en derde set.'

Mertens, winnares van het toernooi in 2019, wacht nu een loodzware opdracht tegen de Tsjechische titelverdedigster Petra Kvitova (WTA 21), ex-nummer twee van de wereld en tweevoudig Wimbledonlaureate. 'Het is altijd een aangenaam gevoel om hier terug te keren want mijn foto prijkt hier aan de muur na die zege uit 2019, maar dat bezorgt mij geen extra druk. Kvitova is een speelster die heel hard op de bal slaat. Ik speelde nog maar een keer tegen haar, in Cincinnati (verlies in 2018, red). Ze slaat heel goed op en speelt heel agressief. Ik zal op de afspraak moeten zijn.'

