In het Topsportcentrum Tennis Vlaanderen in het Antwerpse Wilrijk heeft Yanina Wickmayer donderdag haar comeback aangekondigd. De 32-jarige Wickmayer keert binnenkort terug naar het tenniscircuit nadat ze in april vorig jaar beviel van haar dochtertje Luana Daniëlla. Wickmayer deed haar plannen uit de doeken op een persconferentie en hield meteen ook een voor de pers toegankelijke training.

Wickmayer zal al op 7 februari haar opwachting maken op het ITF-toernooi van Porto in Portugal. Het zal van september 2020 geleden zijn dat ze nog in competitie trad. De voorbije maanden trainde Wickmayer echter naar eigen zeggen intensief om er meteen weer topfit te staan.

'Ik heb de tijd genomen om van mijn dochtertje te genieten, maar ben dan weer beginnen trainen en ik vond er al snel weer het plezier om te spelen', zegt Wickmayer. 'Ik heb dan beslist om er alles aan te doen om weer topfit en competitieklaar te geraken. Ik ben nu op het punt gekomen waarop ik weer honderd procent kan vertrouwen op mijn lichaam.'

Wickmayer zegt nog ambitie te hebben, maar fixeert zich niet meer op een bepaalde ranking of het bereiken van een bepaalde ronde op een groot toernooi. Ze stond ooit twaalfde en speelde de halve finale van de US Open 2009. 'Ik zal spelen om te winnen en ik droom van de Olympische Spelen van 2024 in Parijs, maar ik wil vooral genieten en dit nieuwe avontuur samen met mijn dochtertje beleven', stelt ze. Haar gezin zal zoveel mogelijk met haar meereizen.

Op de persconferentie werd Wickmayer, die onlangs nog opdook in het VTM-programma 'The Masked Singer', ook voorgesteld als boegbeeld van PronoKal Genomics. Dat is een nieuw genetisch onderzoek van de Pronokal Group dat de meest doeltreffende manier zoekt om gewicht te verliezen en een gezond gewicht te behouden. 'Ik was 12 kilo bijgekomen tijdens mijn zwangerschap en de laatste 5 kilo's waren moeilijk om kwijt te raken', zegt Wickmayer. 'PronoKal heeft me begeleid met hun nieuwe product en dat heeft me erg geholpen.'

Wickmayer treedt als spelende mama in de voetsporen van onder meer Kim Clijsters en Serena Williams. 'Het is mooi dat er steeds meer mama's zijn op het circuit', zegt ze. 'We hebben het recht om ons leven van atleet te combhineren met het moederschap.'

