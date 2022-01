Ysaline Bonaventure (WTA 235) heeft zondag de finale van het ITF-toernooi in het Australische Bendigo (hard/60.000 dollar) gewonnen.

Bonaventure versloeg in twee sets met 6-3 en 6-1 Victoria Jimenez Kasintseva (WTA 255) uit Andorra.

In de halve finales haalde de Belgische speelster het van de Liechtensteinse Kathinka von Deichmann (WTA 317) in twee sets met 6-2 en 6-3.

