Volgens Australische media zou Novak Djokovic 'misleidende informatie' hebben ingevuld in zijn reisformulieren. Dat zou de Serviër wel eens zuur kunnen opbreken, want de Australische minister van Immigratie kan hem alsnog het land uitzetten. Woensdag volgt een definitief antwoord.

In de formulieren zou de Servische nummer 1 van de wereld hebben aangeduid dat hij de 14 dagen voorafgaand aan zijn vertrek naar Melbourne niet gereisd zou hebben. Maar Djokovic werd eind vorige maand wel nog gespot in onder meer de Servische hoofdstad Belgrado en op 31 december nog in het Spaanse Marbella.

Djokovic kreeg maandag nog gelijk van een Australische rechter in zijn beroep tegen de annulatie van zijn visum. Maar nu is het aan de Australische minister van Immigratie Alex Hawke om uit te zoeken of Djokovic alsnog uit het land gezet moet worden. Hawke liet dinsdag via een persverantwoordelijke weten dat het bezig was met de zaak. Daarbij zal zeker ook de 'misleidende info' onderzocht worden.

Een definitief antwoord van de regering mogen we woensdag verwachten. De tijd tikt wel voor Djokovic en co, want maandag begint de eerste grand slam van het jaar met de Australian Open.

Reekshoofd

De organisatoren van de Australian Open hebben dinsdag de namen van de 32 reekshoofden bij de mannen en vrouwen bekendgemaakt. De Servische nummer 1 van de wereld Novak Djokovic voert het deelnemersveld bij de mannen aan, ondanks zijn twijfelachtige deelname.

Bij de vrouwen is thuisspeelster Ashleigh Barty, het nummer 1 van de wereld, het topreekshoofd. Elise Mertens (WTA 20) is als negentiende geplaatst.

De loting voor de hoofdtabel vindt donderdag (13 januari) plaats.

Schandelijk voor de sport

Ondertussen heeft ook tennisorganisatie ATP van zich laten horen over de zaak. Het noemt de rel rond Novak Djokovic 'op alle fronten' schadelijk voor de sport. Vanwege problemen met zijn visum mocht de nummer 1 van de wereld aanvankelijk Australië niet in en werd hij ondergebracht in een quarantainehotel. Inmiddels heeft de rechter besloten dat de Serviër alsnog het land in mag en kan deelnemen aan de Australian Open.

Djokovic is niet gevaccineerd tegen het coronavirus, maar dacht vanwege een in december opgelopen besmetting wel het land in te mogen. 'De verwarring die is ontstaan onderstreept de noodzaak voor meer duidelijkheid, een betere communicatie en meer begrip', zei de ATP maandag. 'Van alle partijen. Het is duidelijk dat Novak dacht dat hij de noodzakelijke medische vrijstelling had. De autoriteiten dachten daar anders over. Een zeer vreemde gang van zaken. Dit moet in de toekomst voorkomen worden.'

'Ook voor het welzijn van de speler en zijn voorbereiding op het toernooi is dit uitermate onwenselijk', vervolgde de organisatie, die zegt niet direct partij te zijn in dit soort zaken. 'Maar we hebben wel voortdurend in contact gestaan met de Australische tennisbond om bij te dragen aan een oplossing.

Lees ook: Djokovic mag toch in Australië blijven, fans uitzinnig rond hotel: 'Blijf gefocust op Australian Open'

In de formulieren zou de Servische nummer 1 van de wereld hebben aangeduid dat hij de 14 dagen voorafgaand aan zijn vertrek naar Melbourne niet gereisd zou hebben. Maar Djokovic werd eind vorige maand wel nog gespot in onder meer de Servische hoofdstad Belgrado en op 31 december nog in het Spaanse Marbella.Djokovic kreeg maandag nog gelijk van een Australische rechter in zijn beroep tegen de annulatie van zijn visum. Maar nu is het aan de Australische minister van Immigratie Alex Hawke om uit te zoeken of Djokovic alsnog uit het land gezet moet worden. Hawke liet dinsdag via een persverantwoordelijke weten dat het bezig was met de zaak. Daarbij zal zeker ook de 'misleidende info' onderzocht worden.Een definitief antwoord van de regering mogen we woensdag verwachten. De tijd tikt wel voor Djokovic en co, want maandag begint de eerste grand slam van het jaar met de Australian Open. De organisatoren van de Australian Open hebben dinsdag de namen van de 32 reekshoofden bij de mannen en vrouwen bekendgemaakt. De Servische nummer 1 van de wereld Novak Djokovic voert het deelnemersveld bij de mannen aan, ondanks zijn twijfelachtige deelname.Bij de vrouwen is thuisspeelster Ashleigh Barty, het nummer 1 van de wereld, het topreekshoofd. Elise Mertens (WTA 20) is als negentiende geplaatst. De loting voor de hoofdtabel vindt donderdag (13 januari) plaats.Ondertussen heeft ook tennisorganisatie ATP van zich laten horen over de zaak. Het noemt de rel rond Novak Djokovic 'op alle fronten' schadelijk voor de sport. Vanwege problemen met zijn visum mocht de nummer 1 van de wereld aanvankelijk Australië niet in en werd hij ondergebracht in een quarantainehotel. Inmiddels heeft de rechter besloten dat de Serviër alsnog het land in mag en kan deelnemen aan de Australian Open.Djokovic is niet gevaccineerd tegen het coronavirus, maar dacht vanwege een in december opgelopen besmetting wel het land in te mogen. 'De verwarring die is ontstaan onderstreept de noodzaak voor meer duidelijkheid, een betere communicatie en meer begrip', zei de ATP maandag. 'Van alle partijen. Het is duidelijk dat Novak dacht dat hij de noodzakelijke medische vrijstelling had. De autoriteiten dachten daar anders over. Een zeer vreemde gang van zaken. Dit moet in de toekomst voorkomen worden.' 'Ook voor het welzijn van de speler en zijn voorbereiding op het toernooi is dit uitermate onwenselijk', vervolgde de organisatie, die zegt niet direct partij te zijn in dit soort zaken. 'Maar we hebben wel voortdurend in contact gestaan met de Australische tennisbond om bij te dragen aan een oplossing.Lees ook: Djokovic mag toch in Australië blijven, fans uitzinnig rond hotel: 'Blijf gefocust op Australian Open'