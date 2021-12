De voorzitter van het Internationaal Olympisch Comité (IOC), Thomas Bach, heeft in een gesprek met het Duitse persbureau dpa gezegd dat het IOC 'alle aspecten' van de zaak Peng Shuai met China bespreekt. Bach verklaarde ook dat er niet moet verwacht worden dat de Winterspelen, komende februari in Peking, China fundamenteel kunnen veranderen. 'De Spelen kunnen geen problemen oplossen die generaties van politici niet hebben opgelost', aldus de 67-jarige Duitser.

Bach en het IOC proberen al weken te bemiddelen in de zaak rond de Chinese tennisspeelster Peng Shuai. De 35-jarige Peng, voormalig nummer 1 van de wereld in het dubbelspel, beschuldigde begin november op het Chinese sociale medium Weibo voormalig vicepremier Zhang Gaoli van seksueel misbruik. Haar zorgwekkende boodschap verdween al snel van het internet en van de tennisster werd nadien gedurende ruim twee weken niets meer vernomen. Het IOC had intussen al tweemaal contact met haar en liet eerder al weten met 'stille diplomatie' een doorbraak te willen forceren.

'In de twee gesprekken toonde ze zich dankbaar dat we contact met haar zochten', zei Bach in aanloop naar de Raad van Bestuur van het IOC, die deze week samenkomt. 'We zijn ook in gesprek met Chinese sportorganisaties en officiële instanties. En ik kan verzekeren dat alle aspecten van deze zaak worden besproken met de Chinezen.'

Bach verklaarde voorts dat de videogesprekken 'niet het einde van dit proces betekenden' en dat het IOC zijn hulp heeft aangeboden 'op alle gebieden'. Er is ook een ontmoeting met Peng gepland voor januari.

Bach vertelde dat het IOC de weg van de stille diplomatie eveneens bewandelt in Afghanistan, waar de situatie, vooral voor vrouwelijke atleten, 'moeilijk en ingewikkeld' is nadat de Taliban de controle over het door oorlog verscheurde land hebben herwonnen. 'We zijn erin geslaagd om via stille diplomatie en met hulp van de Olympische Beweging humanitaire visa te verkrijgen voor meer dan 300 leden van de olympische gemeenschap van Afghanistan. Op dit moment zijn we in gesprek met de Taliban om de mensenrechten voor de leden van de olympische gemeenschap, die zich nog in Afghanistan bevinden, te verzekeren.'

Het interview met Bach werd afgenomen vlak voordat de Verenigde Staten een diplomatieke boycot van de Winterspelen (4-20 februari 2022) afkondigden vanwege bezorgdheid over de mensenrechten. Het IOC kreeg in het verleden al de nodige kritiek omdat het comité zich niet zou uitspreken tegen de mensenrechtenschendingen in China.

Bach voert echter aan dat het voor het IOC lastig is om de politieke situatie in een land, in dit geval China, te veranderen. 'De Spelen hebben de opdracht de wereld te verenigen in een sportieve en vreedzame competitie, en boven alle andere conflicten te staan, ongeacht waar ze plaatsvinden. De Spelen in Peking zullen zonder discriminatie, met persvrijheid, open internet en vrijheid van meningsuiting voor de atleten verlopen. We staan in nauw contact met het organisatiecomité. Maar het IOC heeft niet de macht en de opdracht om politieke systemen te veranderen. De politieke neutraliteit van het IOC en de Spelen is hier van toepassing.'

'Verwachten dat de Spelen een politiek systeem of wetten van een land fundamenteel kunnen veranderen, is volledig overdreven', besloot de Duitser. 'De Spelen kunnen geen problemen oplossen die generaties van politici niet hebben opgelost.'

