Nafi Thiam pakte maandagavond het Amerikaanse Eugene (Oregon) haar tweede wereldtitel in de zevenkamp. Ze komt daarmee op gelijke hoogte met de Amerikaanse legende Jackie Joyner-Kersee. Dat vond Thiam minder belangrijk. Het aantal punten dat ze behaalt, interesseert haar meer dan de titels.

'Ik heb Joyner-Kersee geëvenaard in wat betreft het aantal titels, maar in het puntentotaal sta ik pas derde op de ranking', legde Thiam uit. Haar persoonlijk record (7013 ptn) is lager dan dat van 'JJK' (7291 ptn) en de Zweedse Caroline Klüft (7032 ptn). 'Ik hoop ooit dat niveau te halen', ging Thiam verder. 'Daar werk ik op training voor. Maar het is duidelijk dat twee wereldtitels en twee olympische titels een uniek gegeven is. Het is niet vaak gedaan, dat toont hoe moeilijk het is. Dat maakt me fier.' 'In een kampioenschap wil je altijd winnen. Als ik hier in Eugene tweede was geworden met mijn puntentotaal (6947 ptn, haar tweede hoogste ooit, red.), dan was ik ook trots geweest. Mijn motivatie bestaat uit het blijven progressie boeken, het verbeteren van persoonlijke records.'

In Oregon verbeterde Thiam twee persoonlijke records: in de eerste proef, op de 100 meter horden (13.21), en in de laatste proef, op de 800 meter (2:13.00). 'Ik was vooral verbaasd over de horden', aldus Thiam. 'Ik had niet verwacht met zo'n marge (13 honderdsten, red.) mijn persoonlijk record te verbeteren. Ik heb op training enkele grote veranderingen aangebracht en dat zie je soms pas later terug in wedstrijden.' Op de 800 meter moest ze de Nederlandse Anouk Vetter 1,4 seconden voor blijven voor het goud. Ze ging tot het uiterste en verbeterde haar persoonlijk record uiteindelijk met 2.24. 'Daar ben ik heel blij mee', eindigde Thiam. 'Ik wist dat ik dit kon. Het is een werk van jaren. Je moet de juiste manier vinden om het te doen.'

