Thibau Nys heeft zich zaterdag in het Italiaanse Trente gekroond tot Europees kampioen in de wegrit voor U23. De 18-jarige zoon van ex-veldrijder Sven Nys haalde het na 133, 6 kilometer in de sprint.

Nys had in de slotsprint nog de meeste kracht in de benen en maakte het verschil. De Italiaan Filippo Baroncini pakte het zilver voor de Spanjaard Juan Ayuso, die vrede moest nemen met het brons. Lennert Van Eetvelt eindigde op de vijfde plaats.

'Ik kan het amper geloven', reageerde Nys na afloop in een eerste reactie. 'Normaal zou ik vandaag mijn veldritseizoen beginnen, nu ben ik Europees kampioen op de weg. Heel vreemd, want ik heb nog lang getwijfeld of ik wel zou meedoen aan het EK en WK. Ik wilde mijn veldritseizoen niet hypothekeren, maar gelukkig heb ik deze kans met beide handen gegrepen.'

'Het is ongelooflijk hoe deze wedstrijd uitdraaide op het einde. Lennert (Van Eetvelt) zat vooraan hoorden we, maar plots zag ik hem rijden en werd hij ingehaald. Daarna ging het hard en miste ik bijna de beslissende vlucht. Gelukkig kon ik nog net mijn wagonnetje aanpikken. We waren met niet veel, zeven, en Lennert deed heel goed werk. In de sprint wist ik dat ik kansen had. Toen ik aanzette, kreeg ik krampen, maar ik beet door en toonde me de snelste. Ongelooflijk. De druk is van de ketel, alles wat nu nog komt is een bonus. Geweldig dat ik zo naar het WK kan trekken en het cross-seizoen kan aanvatten.'

