Thibaut Courtois beste doelman in verkiezing Gouden Bal

De Belgische doelman Thibaut Courtois is 14e geworden in de Gouden Bal 2018-verkiezing. Dat heeft organisator France Football maandag bekendgemaakt. Met deze 14e plaats is het sluitstuk van Real Madrid de hoogstgeklasseerde doelman. Eden Hazard en Kevin De Bruyne zijn nog in de running om Cristiano Ronaldo op te volgen als laureaat van de prestigieuze verkiezing.