Thibaut Courtois en Jason Denayer haken af voor de komende Nations League-duels tegen Nederland (3 juni, thuis), Polen (8 juni, thuis), Wales (11 juni, uit) en opnieuw Polen (14 juni, uit). De Belgische voetbalbond maakte dinsdag hun forfait bekend.

'Thibaut Courtois en Jason Denayer hebben het oefenkamp verlaten. Ze zijn niet fit om te spelen door aanhoudende medische problemen', postte de bond op Twitter. Courtois kondigde zaterdag na de met 1-0 gewonnen Champions League-finale tegen Liverpool aan al een hele tijd te sukkelen met pubalgie. De Real Madrid-doelman zakte maandagavond, enkele uren na zijn collega-Rode Duivels, af naar Tubeke. Hij woonde eerst de trouwceremonie van zijn broer bij. In Tubeke onderging hij enkele medische onderzoeken. Nadien werd besloten dat hij komende maand niet meer in actie zal komen voor de Rode Duivels. Ook Jason Denayer zal door een blessure niet spelen voor de Duivels in juni. De verdediger kwam al het hele seizoen nauwelijks in actie bij Olympique Lyon en zal ook bij de Duivels geen wedstrijdritme kunnen opdoen. Zijn contract bij de Franse topclub loopt eind volgende maand af.