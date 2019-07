Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) heeft zaterdag de veertiende etappe in de 106e Tour de France gewonnen. Na 117,5 kilometer van Tarbes naar de top van de Tourmalet bleef de 29-jarige Fransman zijn landgenoot Julian Alaphilippe zes seconden voor. De Nederlander Steven Kruijswijk finishte in het wiel van Alaphilippe als derde. Met een dertiende plaats op 1:19 was Laurens De Plus beste Belg.

De 27-jarige Alaphilippe (Deceuninck - Quick-Step) zit nu nog steviger in het geel. Hij heeft 2:02 voor op de Welshman Geraint Thomas, zaterdag achtste op 36 seconden, en 2:14 op Kruijswijk. Tim Wellens ging in de aanval op jacht naar punten voor de bergprijs en start ook zondag nog in de bollentrui. Hij heeft nu 22 punten voor op Pinot en 27 op Thomas De Gendt. Voor Pinot is het de vijfde zege van het seizoen, na rit-en eindwinst in de Ronde van de Haut Var (2.1) en de Ronde van de Ain (2.1). In de Ronde van Frankrijk boekte hij ook in 2012 en 2015 al ritwinst.

Zondag staat de laatste Pyreneeënrit op het programma. De renners overbruggen 185 kilometer van Limoux naar Foix en bedwingen daarbij een col van tweede en twee van eerste categorie, voor ze aankomen op een col buiten categorie. Na een lange aanloop liggen in de finale de Port de Lers (11,4 kilometer aan 7 %) en de Mur de Péguère (9,3 kilometer aan 7,9 %). De slotkilometers van die laatste klim zijn bijzonder zwaar, met pieken tot 18 procent. De aankomst ligt op de Prat d'Albis, nieuw in de Tour: 11,8 kilometer klimmen aan gemiddeld 6,9 procent over smalle en slechte wegen.