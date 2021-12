Thomas Vermaelen (36) en zijn Japanse club Vissel Kobe hebben beslist om eind januari 2022 een punt te zetten achter hun samenwerking. Het aflopend contract van de verdediger wordt niet verlengd. De Rode Duivel mag begin februari dus gratis verkassen naar een andere club.

Vermaelen speelde sinds de zomer van 2019 voor Vissel Kobe. De 85-voudige Rode Duivel verliet toen FC Barcelona transfervrij. Hij was vier jaar aan de slag bij de Catalaanse topclub, met tussendoor een seizoen op huurbasis bij AS Roma. Voordien verdedigde hij de kleuren van Ajax en Arsenal. In Japan deelde Vermaelen de kleedkamer met onder anderen David Villa, Andrés Iniesta en Lukas Podolski.

Dit seizoen eindigde hij met Vissel Kobe op de derde plaats in de J1 League. 'Het was een groot plezier om voor Vissel Kobe te spelen', reageert Vermaelen op de clubwebsite. 'Ik heb hier veel prachtige momenten meegemaakt. Ik zou graag alle fans bedanken die ons hebben gesteund, evenals iedereen in de club. Ik wens het team veel succes in de toekomst.'

