KV Mechelen heeft zaterdag bij Eupen 1-1 gelijkgespeeld op de 32e speeldag in de Jupiler Pro League. Boris Lambert (8.) opende de score voor de Oostkantonners. Rob Schoofs hing in de 21e minuut de bordjes in evenwicht. Eupen speelde ruim een helft met tien man na een tweede gele kaart voor Jordi Amat (43.). Bij de bezoekers miste Kerim Mrabti een penalty.

In het Kehrwegstadion kwam de thuisploeg al snel op voorsprong. Op hoekschop kopte Lambert de bal tegen de netten. Bij een nieuwe corner was Lambert dichtbij de 2-0, maar Hairemans bracht redding op de lijn. Schoofs duwde even later de 1-1 in één tijd binnen op voorzet van Walsh. Met de rust in zicht liet Amat zijn ploeg in de steek. Eerst trok hij Van Drongelen onderuit bij een hoekschop, waardoor een penalty volgde. Vervolgens gaf de Spanjaard een duw aan Vanlerberghe, hij mocht met een tweede gele kaart gaan douchen. Kerim Mrabti liet de kans liggen om Malinwa op voorsprong te brengen, zijn elfmeter stierf op de paal.

Na de pauze ging KV Mechelen op zoek naar de winnende treffer. Maar Eupen dreigde ook, van buiten het halve maantje krulde Peeters de bal tegen de buitenkant van de paal. In de 64e minuut hield Nurudeen KVM van de 1-2 met een knappe redding op een kopbal van Walsh. Met een man minder bleven de spelers van Eupen strijden met een groot hart. Het was Magnée die in de blessuretijd Coucke nog twee keer in de problemen bracht. De KVM-doelman moest eerst de bal over de lat duwen en even later kreeg hij bijstand van de paal.

Onderin is Eupen 15e met 32 punten, nummer 16 Zulte Waregem heeft evenveel punten. De op één na laatste, Seraing, telt met nog twee speeldagen voor de boeg 6 punten minder. Het team van Jean-Louis Garcia ontvangt om 18u30 OH Leuven. De voorlaatste in de stand speelt na het reguliere seizoen barragewedstrijden tegen de nummer twee uit 1B. KV Mechelen staat met 49 punten op de zesde plaats en lijkt vrij zeker van de Europe Play-offs.

