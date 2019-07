Romain Bardet (AG2R La Mondiale) is de nieuwe drager van de bergtrui. Tim Wellens schoof donderdag weliswaar mee in de vroege vlucht, maar tegen Bardet bleek hij niet opgewassen. Hij verloor de bergtrui die hij droeg sinds de derde etappe naar Epernay.

In deze rit vielen er 92 punten te verdienen, waarvan 80 op de twee cols van buiten categorie. Wellens schoof mee in de vroege vlucht, scoorde tien punten op de Col de Vars van eerste categorie na een sprintje bergop tegen Romain Bardet die toen zijn intenties al duidelijk maakte. Daarna kreeg Wellens het moeilijk op de Col d'Izoard, ploegmaat Tiesj Benoot wachtte hem, op vraag van de ploeg, weliswaar op, maar kon niet voorkomen dat Wellens buiten de punten bleef. Caruso pakte 40 punten, Bardet 30.

Op de laatste col graaide Quintana 40 punten mee, Bardet opnieuw 30. In totaal telt hij nu 86 punten, 12 meer dan Tim Wellens. 'Het is jammer dat ik afscheid moet nemen van die trui', bekende hij. 'Ik droeg hem met veel trots en plezier sinds het begin van de Tour. Het was een geweldig leuke ervaring. Het plan was om mee te schuiven in de vroege vlucht en dat lukte. Daarna moest ik me fel weren tegen Bardet voor die eerste tien punten. Op de Izoard kreeg ik het dan lastig. Dat was jammer, ik kon de betere klimmers niet volgen, tot net daarvoor voelde ik me nog goed. Bardet is een betere klimmer dan mij. Dat moet je toegeven, maar het is jammer, want zo heel ver waren ze niet voor mij.'

'Ik heb er alles aan gedaan om die trui te houden. Het is alleen een beetje raar dat Tiesj, die voor me reed, niet meteen op me wachtte op de Izoard. Dat was een beetje jammer, anders was het misschien nog mogelijk, maar in de eerste plaats had ik toch betere benen nodig op die col en dat gebeurde niet. Ik heb geknokt en er komen nog twee dagen, maar ik weet dat het niet gemakkelijk zal worden om die trui te heroveren.'