De Duitser Phil Bauhaus (Bahrain-Victorious) heeft zondag in een massasprint de zevende en laatste etappe gewonnen van Tirreno-Adriatico, een Italiaanse rittenkoers voor de WorldTour. De Sloveen Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) gaf zoals verwacht eindwinst niet meer af.

Net als in de voorbije edities lag het einde van de 57e Tirreno-Adriatico in San Benedetto del Tronto, maar deze keer was de plek aan de Adriatische kust niet het decor van een afsluitende tijdrit, maar van een etappe in lijn. Er moesten op de slotdag nog 159 kilometers afgewerkt worden, waarvan de tweede helft biljartvlak.

De etappe kreeg het verloop van een typische sprintersrit, waarin drie vluchters vrij snel de zegen kregen van het peloton: de Italianen Manuele Boaro en Alessandro Tonelli, en de Spanjaard Jorge Arcas. Achterin werd het peloton opgeschrikt door een valpartij, die de opgave eiste van de Deen Magnus Cort Nielsen. Twee klassementsrenners met naam waren al niet meer van start gegaan: de Spanjaard Enric Mas, zaterdag gevallen, en de Brit Tao Geoghegan Hart. Tim Merlier, eerder deze Tirreno-Adriatico winnaar van de tweede etappe, was één van de topfavorieten op ritwinst. Met Caleb Ewan, Elia Viviani, Nacer Bouhanni en Peter Sagan waren enkele van zijn concurrenten eerder deze week al uit de wedstrijd verdwenen.

De ploegmaats van Merlier zorgden er samen met die van Mark Cavendish, Arnaud Démare en Olav Kooij voor dat de vluchters nooit een kans kregen op winst in de slotrit. In de biljartvlakke lokale ronden aan het eind van de etappe kwam de massasprint niet meer in gevaar, ondanks veel hectiek. Tien kilometer voor de finish werden de vluchters weer gegrepen en begon de voorbereiding op de sprint. Daarin was Merlier in extremis niet meer voorin te zien. Alexander Kristoff zette de chaotische sprint in, maar kon het niet afmaken voor het Belgische Intermarché-Wanty-Gobert. De 27-jarige Phil Bauhaus jumpte naar zijn eerste zege van 2022, voor de Italiaan Giacomo Nizzolo en de Australiër Kaden Groves. Merlier werd uiteindelijk elfde.

Zijn tweede eindwinst op rij in Tirreno-Adriatico kwam zoals verwacht niet meer in gevaar voor Tadej Pogacar. De 23-jarige Sloveen van UAE Team Emirates finishte op de slotdag in het peloton en heeft in het eindklassement een voorsprong van 1:52 op het nummer 2, de Deen Jonas Vingegaard. Het is dit seizoen al de zevende overwinning voor Pogacar, die ook het jongeren- én puntenklassement topt. De Spanjaard Mikel Landa eindigde als derde op 2:33, Remco Evenepoel is op 4:20 de beste Belg in de eindstand op plaats 11.

