Egan Bernal start woensdag niet meer in de zeventiende rit in de Ronde van Frankrijk. Dat heeft zijn team Ineos laten weten. De 23-jarige Colombiaan, die de Tour vorig jaar op zijn naam schreef, richt zich op het vervolg van het seizoen.

Bernal begon de Tour met de nodige ambitie, maar kon die nooit waarmaken. Na afloop van de zestiende etappe stond hij in het klassement pas zestiende, op 19:04 van de Sloveen Primoz Roglic, die de gele trui draagt. 'We hebben deze beslissing genomen met het beste belang van Egan voor ogen', verduidelijkte ploegbaas Dave Brailsford. 'Egan is een echte kampioen die houdt van de koers, maar hij is ook nog een jonge renner met vele Tours in het vooruitzicht. Op dit punt, na wikken en wegen, is het wijzer voor hem nu op te geven.'

Bernal zelf wil zijn blik vooral op de toekomst richten. 'Dit is uiteraard niet hoe ik de Tour wilde eindigen', aldus de Colombiaan. 'Maar ik geef toe dat het, gezien de omstandigheden, de juiste beslissing is. Ik heb het grootste respect voor deze koers en kijk er al naar uit om de komende jaren terug te keren.' De zeventiende rit voert de renners woensdag van Grenoble tot de Col de la Loze. De tocht beslaat 170 kilometer.

