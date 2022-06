Wereldkampioen Frankrijk heeft maandag met 0-1 verloren van Kroatië op de vierde speeldag in groep 1 van de A-divisie in de Nations League. Met nog twee speeldagen voor de boeg komt de titelverdediger zo niet meer in aanmerking voor de Final Four met de groepswinnaars, de Fransen zullen zich nog moeten reppen om degradatie te vermijden. Denemarken klopte Oostenrijk met 2-0.

Les Bleus, met Kylian Mbappé en Karim Benzema voorin, waren in het Stade de France al vroeg op achtervolgen aangewezen in de heruitgave van de WK-finale van 2018. Luka Modric zette in de vijfde minuut een penalty om. Kroatië, WK-tegenstander van de Rode Duivels, wist nadien stand te houden.

Denemarken, halvefinalist op het voorbije EK, leidde in Kopenhagen bij de rust al met 2-0 tegen Oostenrijk. Jonas Wind opende de score in de 21e minuut. Ruim een kwartier later trapte Andreas Skov Olsen (Club Brugge) de 2-0 tegen de touwen. De Oostenrijkers konden het tij niet keren in de tweede helft. In de stand leidt Denemarken met 9 punten, voor Kroatië (7 ptn) en Oostenrijk (4). Frankrijk is de rode lantaarn met een teleurstellende 2 op 12.

