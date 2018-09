Topfavoriet Remco Evenepoel verovert WK-goud in de wegrit bij de junioren

Op zo'n zeventig kilometer van de aankomst ging het mis voor Evenepoel. De topfavoriet was betrokken bij een massale valpartij en verloor veel tijd door mechanische pech. Met een achterstand van dik anderhalve minuut wachtte onze landgenoot een wilde achtervolgingsrace. Evenepoel toonde zich echter ijzersterk en op 54 kilometer van de meet kwam hij opnieuw aansluiten bij het eerste peloton. De Vlaams-Brabander had nog lang niet al zijn krachten verspeeld en plaatste snel enkele demarrages. Concurrent na concurrent moest lossen tot enkel nog de Tsjech Vacek en de Duitser Mayrhofer overschoten. Vacek moest snel afhaken met krampen en Evenepoel reed met de Duitser - voortdurend in zijn wiel - kilometers voort. Op twintig kilometer van de aankomst werd het Mayrhofer toch te veel en ging Evenepoel solo. Hij bouwde snel zijn voorsprong uit en finishte uiteindelijk met een kleine anderhalve minuut voorsprong. Evenepoel volgt op de erelijst van het WK voor junioren de Deen Julius Johansen op. Jasper Stuyven was de laatste Belg die hem voorafging op het palmares. Stuyven triomfeerde in 2009 in Moskou