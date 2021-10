Anderlecht en landskampioen Club Brugge hebben zondagnamiddag in de topper van de tiende speeldag 1-1 gelijkgespeeld. Blauw-zwart laat zo de kans liggen om weer alleen leider te worden.

Enkele dagen na de Europese glansprestatie tegen RB Leipzig koos Club-coach Clement voor dezelfde elf tegen Anderlecht. Bij de thuisploeg verving Yari Verschaeren de geschorste Kouamé. Club Brugge kwam in het uitgeregende Lotto Park na een kwartier op voorsprong. Mats Rits nam een cadeau van doelman Van Crombrugge graag in ontvangst. De paars-witte doelman blunderde bij het uitvoetballen, waarna de Brugse controlerende middenvelder droog de 0-1 tegen de netten kon trappen. Anderlecht liet de schouders niet hangen en was meteen gevaarlijk via Verschaeren, maar die miste tot twee keer toe. Van Crombrugge onderscheidde zich na zijn fout aan de overzijde met knappe reddingen op pogingen van Vanaken en Sowah.

Na de pauze ging Anderlecht op zoek naar de gelijkmaker maar de Brusselaars konden niet meer dezelfde druk ontwikkelen als in de eerste helft. Amuzu was wel gevaarlijk met een schot voorlangs maar Club Brugge, met invaller Vormer voor Sowah, leek vlot stand te houden. Tot Kompany twintig minuten voor tijd Benito Raman in de strijd gooide voor Gouden Schoen Refaelov. Het bleek een gouden wissel want de kwieke Gentenaar zorgde al snel voor de 1-1. Na een gewonnen sprintduel trapte hij in de korte hoek binnen, goed voor zijn vierde competitiegoal. Kort voor affluiten kreeg Murillo nog dé kans op de 2-1 maar de Panamese verdediger vond Mignolet op zijn weg. In het klassement laat Club Brugge de kans liggen om weer alleen leider te worden. De West-Vlamingen komen met 19 punten naast Union. De promovendus won zaterdag met 0-3 van Cercle Brugge. Anderlecht is met 16 punten zevende.

