Vanaf 1 januari krijgen sportclubs nog maximaal 4 miljoen euro belastingkorting. Dat blijkt uit een voorontwerp van de hervormde fiscale wet rond sportclubs die De Morgen kon inzien.

Vandaag moeten sportclubs amper 20 procent van de belasting doorstorten aan de fiscus. Van de belastingkorting mochten de clubs drie vierde vrij besteden en slechts één vierde moest naar de jeugdopleiding gaan. In de praktijk werd het door de profvoetbalclubs vaak gebruikt om de lonen van jongere toppers in de A-kern te betalen. Die regeling verdwijnt volgens het voorontwerp volgend jaar. In de plaats komen veel striktere maatregelen in lijn met de Europese regels rond staatssteun.

De wet bepaalt dat sportclubs nog maximaal 4 miljoen euro belastingkorting op de lonen zullen genieten. Vooral de topploegen worden door die regeling geraakt. Een voorbeeld: terwijl Club Brugge nu met een loonbudget van 30 miljoen euro slechts 3 miljoen euro aan de fiscus moet afstaan en 12 miljoen euro korting krijgt, zal Club vanaf 1 januari 8 miljoen euro meer aan de staat moeten geven en slechts 4 miljoen euro korting genieten. Er komen ook striktere regels over hoe de belastingkorting besteed moet worden. Tot 2 miljoen euro mag gaan naar jeugdopleiding, en nog eens tot 2 miljoen euro naar investeringen in het stadion.

Het begrip jeugdopleiding wordt ook veel specifieker bepaald. Zo mag het geld niet gaan naar lonen van spelers die al in het eerste elftal meedoen. De hervormde fiscale wet rond de bedrijfsvoorheffing komt er naast de al aangekondigde revolutie in de RSZ-bijdragen waarmee de overheid 30 miljoen euro via topsport wil recupereren.

