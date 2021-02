Trainer Marco Rose verlaat aan het einde van het seizoen Borussia Mönchengladbach om vervolgens als coach aan de slag te gaan bij Borussia Dortmund. Dat heeft Mönchengladbach maandag gemeld.

De 44-jarige Duitser heeft het bestuur van Gladbach laten weten dat hij, ondanks een contract dat doorloopt tot medio 2022, in de zomer vertrekt. Rose maakt gebruikt van een clausule die het mogelijk maakt om na dit seizoen weg te gaan. Rose is sinds de zomer van 2019 trainer van Borussia Mönchengladbach, dat vorig seizoen onder zijn leiding als vierde eindigde in de Bundesliga en zich daardoor plaatste voor de Champions League. Daarin wist de Duitse ploeg zich ook te kwalificeren voor de knock-outfase.

Volgende week ontvangt Gladbach Manchester City in de achtste finales. Dortmund kent een eerder tegenvallend seizoen en de Zwitserse coach Lucien Favre moest midden december zijn koffers pakken bij de Borussen. Assistent Edin Terzic neemt tot het einde van het seizoen zijn functie over bij de club van Rode Duivels Axel Witsel, Thomas Meunier en Thorgan Hazard.

