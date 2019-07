Tweede Alpenrit stilgelegd door noodweer, Bernal neemt geel over van Alaphilippe

De negentiende rit in de Ronde van Frankrijk is vrijdag op een kleine dertig kilometer van het einde stopgezet. De wedstrijdleiding nam die beslissing omdat de wegen onderaan de Col de l'Iseran besneeuwd en niet vrij waren. De tijden boven de Col de l'Iseran tellen. De Colombiaan Egan Bernal (Team INEOS) kwam als eerste boven en neemt de gele trui over van de Fransman Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick-Step).

© belga