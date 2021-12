Tweede loting Champions Leaugue koppelt PSG aan Real Madrid in achtste finales

Paris Saint-Germain - Real Madrid is de kraker in de achtste finales van de Champions League. Die kwam maandagnamiddag uit de trommel bij de tweede loting voor het kampioenenbal op de hoofdzetel van de UEFA in het Zwitserse Nyon. De UEFA moest herkansen na een blunder met het balletje van Manchester United eerder op de dag. ManU neemt het nu bij de laatste 16 op tegen Atlético Madrid.