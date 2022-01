Union heeft zondagnamiddag de topper van de 25e speeldag tegen Anderlecht gewonnen. De competitieleider haalde het in de Brusselse derby tegen de recordkampioen met 1-0.

Union nam voor eigen publiek in het Dudenpark een droomstart. Na amper tien minuten stond de thuisploeg op voorsprong. Casper Nielsen vloerde Van Crombrugge met een afstandsschot, goed voor de vijfde competitietreffer van de Deense middenvelder. Paars-wit reageerde via Joshua Zirkzee, maar de Nederlandse spits vond tot twee keer toe Union-goalie Moris op zijn weg. In de tweede helft ging Anderlecht verwoed op zoek naar de gelijkmaker maar de verdediging van

Union hield stand en af en toe prikte de promovendus gevaarlijk tegen. Zo zag Dante Vanzeir een kopbal op de lat stranden. Kompany probeerde de bakens nog te verzetten met een rist wissels, maar de verlossende gelijkmaker kwam er niet.

In het klassement bouwt leider Union met 57 punten zijn voorsprong verder uit. Eerste achtervolger Club Brugge volgt, met een wedstrijd minder, nu al op 12 punten, Antwerp (twee matchen minder) op 13 en Anderlecht op 15. Zondag staan nog drie wedstrijden op het programma, te beginnen met de clash tussen AA Gent en Antwerp (16u). Daarna volgen Standard-KV Mechelen (18u30) en Kortrijk-Club Brugge (21u).

Union nam voor eigen publiek in het Dudenpark een droomstart. Na amper tien minuten stond de thuisploeg op voorsprong. Casper Nielsen vloerde Van Crombrugge met een afstandsschot, goed voor de vijfde competitietreffer van de Deense middenvelder. Paars-wit reageerde via Joshua Zirkzee, maar de Nederlandse spits vond tot twee keer toe Union-goalie Moris op zijn weg. In de tweede helft ging Anderlecht verwoed op zoek naar de gelijkmaker maar de verdediging van Union hield stand en af en toe prikte de promovendus gevaarlijk tegen. Zo zag Dante Vanzeir een kopbal op de lat stranden. Kompany probeerde de bakens nog te verzetten met een rist wissels, maar de verlossende gelijkmaker kwam er niet. In het klassement bouwt leider Union met 57 punten zijn voorsprong verder uit. Eerste achtervolger Club Brugge volgt, met een wedstrijd minder, nu al op 12 punten, Antwerp (twee matchen minder) op 13 en Anderlecht op 15. Zondag staan nog drie wedstrijden op het programma, te beginnen met de clash tussen AA Gent en Antwerp (16u). Daarna volgen Standard-KV Mechelen (18u30) en Kortrijk-Club Brugge (21u).